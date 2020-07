Podcast Trained: Simon Sinek

Grandi non si nasce, si diventa con l'allenamento. È ispirandosi a questo principio che la serie di podcast "Trained" di Nike esplora l'avanguardia del fitness olistico per aiutarti a migliorare come trainer o atleta. Sintonizzati per scoprire le innovazioni, gli approfondimenti e le tendenze più recenti del mondo del training secondo gli esperti del settore.



Trovare il proprio "perché", ovvero la motivazione, l'incentivo e lo stimolo, è ciò che ci aiuta a raggiungere la vera grandezza. E nessuno ha fatto proprio questo concetto meglio di Simon Sinek, autore, etnografo, consulente organizzativo e ottimista autoproclamato, che ha dedicato la sua ricerca, i suoi libri e la sua carriera ad aiutare le persone a trovare la motivazione necessaria per raggiungere obiettivi a lungo termine. In questo episodio, Simon offre suggerimenti per aiutarci a identificare e perseguire i nostri obiettivi, guidandoci al meglio per gestire lo stress e ritagliarci lo spazio necessario per migliorare costantemente, concentrandoci sul mezzo e non sul fine.