Più forte, più veloce e più resistente

Ti sarà capitato, in qualche momento della tua vita, di avere un coach.



Magari a 10 anni, per allenarti a correre i 1000 metri per le gare scolastiche. O forse nella squadra di calcio delle superiori o nel gruppo di atletica dell'università. Qualunque fosse la situazione o lo sport, siamo pronti a scommettere che c'è una cosa che anche il tuo coach faceva spesso: tante domande.



"Come ti senti?"



"Cos'è che ha funzionato?"



"Potresti fare qualcosa di più?"



Sono le domande che ti costringono a riflettere, afferma Chris Bennett, Global Head Coach di Nike Running. E farsele significa capire meglio come sfruttare al massimo il proprio potenziale nella corsa. "Una buona ragione per farsi delle domande è che esistono delle risposte. Finisci sempre per imparare qualcosa di te", prosegue Bennett. "Se non ti fai domande, ad esempio, quando ti capita una corsa disastrosa, non saprai mai perché è successo. E come puoi migliorare".