In che modo l'esercizio fisico influisce sul sistema immunitario

Lo stress ossidativo è un fenomeno che si verifica nel corpo quando esiste uno squilibrio di antiossidanti e molecole note come radicali liberi. Se da una parte lo stress ossidativo è un sottoprodotto naturale dei processi biologici del corpo, come la respirazione, la digestione e persino l'esercizio fisico, l'esposizione cronica ad alti livelli di stress ossidativo può essere dannosa,

ed è infatti associata a patologie come il diabete, malattie cardiache e cancro. Questo perché, secondo un articolo pubblicato su Frontiers in Physiology, l'accumulo di troppi radicali liberi nel corpo senza una quantità sufficiente di antiossidanti che li contrasti può causare danni alle cellule e ai tessuti, con un conseguente rischio di malattie.

"Anche se l'esercizio fisico può essere una causa di stress ossidativo, può anche potenziare le capacità antiossidanti del corpo in risposta agli effetti negativi dello stress ossidativo generato da diverse fonti, non solo dall'allenamento", racconta Heffron. Vedilo come un sistema di pesi e contrappesi.

"L'attività fisica, sia che si tratti di un allenamento pianificato e strutturato o del normale movimento del corpo durante l'attività quotidiana, può alleviare gli effetti nocivi causati dai radicali liberi", precisa Zaslow.

"Un esercizio moderato può aiutare a prevenire lo stress ossidativo e a proteggere da malattie a basso livello infiammatorio, come l'aterosclerosi (l'accumulo di placche nelle arterie del cuore)", spiega.

L'esercizio è anche associato a una ridotta incidenza di alcune patologie croniche legate all'età, tra cui malattie cardiache, diabete di tipo 2 e alcuni tumori, secondo uno studio del 2013 apparso su Clinics. Secondo una ricerca del 2019 presentata su Frontiers in Physiology, l'allenamento di forza è altrettanto efficace quanto l'esercizio aerobico nel ridurre il rischio di malattie croniche negli adulti più anziani, un motivo in più per fare un salto in palestra.

Ricorda che l'esercizio di moderata intensità è diverso per ognuno e si basa sul tuo livello di forma fisica. Per la maggior parte delle persone, questo include qualsiasi tipo di allenamento o esercizio che aumenta la frequenza cardiaca dal 50-60% rispetto alla frequenza a riposo, secondo la Cleveland Clinic.

Se non sai quale o quanto esercizio fare, la cosa migliore è consultare il tuo medico per individuare una routine che si adatti alle tue esigenze.