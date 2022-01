Le migliori scarpe Nike da indossare con i pantaloni jogger

I pantaloni sportivi si abbinano bene alle scarpe in pelle o in tela, sia alte che basse. L'iconica Nike Blazer, lanciata nel 1972, è perfetta per le tue serate in tribuna. Grazie alla sua struttura resistente, non dovrai temere che gli altri spettatori ti pestino i piedi, mentre il battistrada in gomma ti offre la trazione necessaria per non scivolare se qualcuno dovesse rovesciare una bibita; infine, il colletto imbottito ti regala un comfort prolungato. Disponibile in modelli vintage o con dettagli rinnovati, da uomo e da donna, la scarpa Nike Blazer offre una scelta di colori e tessuti diversi ed è la compagna ideale per i pantaloni jogger. Completa l'outfit con una giacca in denim per un look casual ma curato in ogni dettaglio.