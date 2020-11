L'impatto della salute intestinale sulla salute generale

"Il nostro corpo presenta il triplo di cellule microbiche all'interno e in superficie rispetto al numero di cellule umane", afferma Jocelyn Harrison, dietologa accreditata e co-fondatrice della Pacific Nutrition Partners di Los Angeles (le cellule microbiche includono virus, batteri e funghi, mentre quelle umane comprendono globuli bianchi, piastrine, cellule cutanee, cellule riproduttive e cellule grasse, solo per citarne alcune). La maggior parte di queste cellule vive nell'intestino crasso ed è parte integrante del sistema immunitario, del metabolismo, delle funzioni cerebrali e molto altro.



Questi microbi ospitano sia batteri salutari che nocivi, ma in un intestino sano i buoni hanno la meglio sui cattivi. Seguendo una dieta sana, ricca di alimenti integrali e fibre, e prendendoti cura di te, prepari il terreno ideale per un apparato digerente funzionante e una buona salute complessiva, secondo quanto afferma Harrison.



Tuttavia, quando i batteri nocivi sono in maggioranza, si possono manifestare problemi cardiovascolari e di peso, depressione e ansia, affaticamento e infiammazioni. Possono inoltre causare stress, associato a cefalee, patologie cutanee e persino disturbi del sonno (se uno di questi sintomi ti suona familiare e immotivato, ti consigliamo di contattare un gastroenterologo). Tali problemi possono a loro volta danneggiare le cellule microbiche, che collettivamente formano il così detto microbioma. Ma non è una strada a senso unico. "Se prendi le dovute misure per curare il tuo intestino, otterrai dei benefici anche in altri apparati e viceversa", afferma Harrison.



Persino i ricercatori stanno ancora cercando di vederci chiaro. La maggior parte degli studi dedicati all'intestino sono stati condotti su animali, perché scoprire quali siano gli effetti dei batteri intestinali sul cervello richiede un’analisi diretta di entrambi, un approccio impraticabile sugli esseri umani, come afferma Monika Fleshner, PhD, professoressa del dipartimento di fisiologia integrativa e del Center for Neuroscience della University of Colorado di Boulder, autrice di numerosi studi. Tuttavia, più i ricercatori apprendono sul potere dell'intestino, più approfondiscono il modo in cui possiamo sfruttarne il potenziale. Ecco cosa suggeriscono a oggi: