Mangiare uova fa bene?

Il modo più sano di consumare le uova

Alla luce di tutto questo, gli esperti consigliano di consumare non più di sei uova a settimana. Tuttavia, secondo il Dr. Stampfer, per la maggior parte delle persone "un uovo al giorno è ok". Per Maciel probabilmente anche due uova al giorno sono ok, se però non si consumano molte altre fonti di colesterolo e non si hanno precedenti di malattie cardiovascolari in famiglia. Ad ogni modo, entrambi gli esperti consigliano, in caso di problemi, di rivolgersi al proprio medico per valutare un'eventuale riduzione delle quantità.



Per determinare la quantità di uova giusta per te (come per qualsiasi altro componente di una dieta, è necessario una valutazione caso per caso), considera con cosa andrai a sostituirle, suggerisce il Dr. Stampfer, che a sua volta consuma questo alimento in una certa quantità durante la settimana. Se ad esempio, per assumere le proteine mangiando meno uova, inizi a mangiare più carni elaborate, meglio che resti sulle uova. Ma se invece scegli alimenti minimamente o per nulla elaborati, come l'avena, per far quadrare la settimana, allora è ok. In entrambi i casi, nel momento in cui consumi le uova, cerca di non abbinarle ad alimenti ricchi di grassi saturi e trans (pancetta e salsiccia, ad esempio), dice Maciel, ma di strapazzarle con delle verdure e accostarvi del pane tostato integrale.



Infine, se utilizzi le uova per dare lo slancio al tuo allenamento (mossa vincente), consumale come snack massimo un'ora prima o dopo il workout, suggerisce Maciel. Se abbinato a dei carboidrati come la frutta, il grasso nelle uova può aiutare a rallentare la digestione, stabilizzando i livelli di zucchero nel sangue e impedendoti così di avere un calo di energie durante l'allenamento. Dopo una sessione invece, il mix di proteine, grassi e macronutrienti può accelerare il recupero. Solo non tirare la corda: mangiare uova crude non è certo una buona idea.