Le ciabatte Nike più comode

La Nike Offcourt è realizzata in schiuma Revive ultrasoffice che ti aiuta a rilassarti e a ricaricarti. La morbida fodera in jersey sulla fascetta crea una piacevole sensazione su tutto il piede, mentre l'iconica suola Air Force 1 con punto di torsione e il lettering in maiuscolo sulla fascetta donano a questa ciabatta uno stile rétro. La Nike Offcourt Duo aggiunge un tocco di novità alla silhouette classica, con le doppie fascette che creano un look chic perfetto per jeans, leggings e altri capi simili.

È dotata di suola interna in schiuma microtesturizzata che aiuta a tenere il piede in posizione. In più questa slip-on è disponibile anche nell'alternativa con le fascette in tessuto morbido e setoso, per darti ancora più comfort.