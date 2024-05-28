La storia di Air Max 1

Dopo una laurea in architettura e anni di allenamento con il coach e cofondatore di Nike Bill Bowerman presso l'Università dell'Oregon, Tinker Hatfield entra a far parte di Nike nel 1981. All'inizio, il suo lavoro è semplice: progettare spazi per uffici, negozi e showroom. Lo fa con passione, e descrive l'architettura come il connubio perfetto tra arte e scienza.

Passano alcuni anni e gli viene chiesto se può iniziare a disegnare scarpe. L'idea lo stuzzica perché pensa che sia l'ambito giusto per lasciare il segno. Decide così di tentare la sorte.

In quel periodo, Nike è alle prese con una sfida ardua in termini di design. Dopo aver sviluppato la rivoluzionaria tecnologia Air, l'azienda fatica a trovare un modo per esporre l'omonima unità e renderla visibile sull'esterno della scarpa.