La storia di Air Max 95

All'inizio, l'ultimo design delle Air Max non aveva convinto Nike. Avevano un aspetto insolito e, per la prima volta, presentavano l'unità Air a vista sull'avampiede. Per alcuni, la primissima intersuola nera delle scarpe Nike Running è stata un amore a prima vista, mentre altri la detestavano. Per il designer Sergio Lozano, questa opposizione significava che era sulla strada giusta.

Il design trae ispirazione da due idee completamente diverse. In primis, la scarpa si rifà alla natura, in particolare agli strati di terra erosi dalla pioggia, che rivelano il prodotto. La seconda fonte di ispirazione è la complessità del corpo umano: il rinforzo sulla suola e il tallone simboleggia la spina dorsale, che funge da colonna portante dell'intero design. Gli occhielli in nylon rappresentano le costole mentre la struttura di allacciatura sui lati, rivestita in mesh, ricorda le fibre muscolose e la carne.