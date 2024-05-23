La storia di Air Max 95

La storia delle Air Max 95
Department of Nike Archives
Informazioni dagli archivi.
All'inizio, l'ultimo design delle Air Max non aveva convinto Nike. Avevano un aspetto insolito e, per la prima volta, presentavano l'unità Air a vista sull'avampiede. Per alcuni, la primissima intersuola nera delle scarpe Nike Running è stata un amore a prima vista, mentre altri la detestavano. Per il designer Sergio Lozano, questa opposizione significava che era sulla strada giusta.
Il design trae ispirazione da due idee completamente diverse. In primis, la scarpa si rifà alla natura, in particolare agli strati di terra erosi dalla pioggia, che rivelano il prodotto. La seconda fonte di ispirazione è la complessità del corpo umano: il rinforzo sulla suola e il tallone simboleggia la spina dorsale, che funge da colonna portante dell'intero design. Gli occhielli in nylon rappresentano le costole mentre la struttura di allacciatura sui lati, rivestita in mesh, ricorda le fibre muscolose e la carne.
Per il lancio nel 1995, Nike propose una scatola in abbinamento con il brand e la colorazione della scarpa, in particolare con i colori fluorescenti degli airbag e gli occhielli dei lacci, nonché la suola nera della sneaker. In fin dei conti, la scarpa è stata molto apprezzata per il suo stile, comfort e innovazione. Essendo una scarpa da running unica nel suo genere con l'unità Air a vista sull'avampiede, il sistema di ammortizzazione offriva ai runner più comfort e sostegno grazie alle due unità Air.
Oggi, quasi 30 anni dopo, le Air Max 95 rimangono un'amatissima sneaker iconica al centro dell'eredità di Air Max. Vuoi aggiudicartene un paio? Scopri gli ultimi modelli qui sotto.