Nike presenta una tecnologia rivoluzionaria con il lancio delle scarpe Air Max Dn
Novità sui prodotti
Scopri tutti i dettagli dietro la silhouette più dinamica della collezione Air Max.
Cosa devi sapere
- Il 26 marzo farà il suo debutto Air Max Dn, la nuova scarpa Nike progettata per offrire transizioni più dinamiche dal tallone alla punta.
- Questo modello è il primo della classica linea di scarpe a integrare un'unità Dynamic Air, pensata per donare una sensazione di fluidità a ogni passo.
In occasione dell'Air Max Week 2024, Nike lancerà l'avveniristica Air Max Dn, una scarpa nata per ridefinire il concetto di comfort.
Grazie alla ricerca e alla tecnologia Nike più recenti, Air Max Dn incarna il futuro dell'ammortizzazione per un comfort e un look impareggiabili. Questo modello sarà il primo in assoluto a sfoggiare Dynamic Air, ovvero un'unità Nike Air a quatto tubi, per donarti comfort, andatura fluida ed elasticità ineguagliabili.
L'unità Air è composta da due camere pressurizzate, ognuna delle quali composta da due tubi, in cui la pressione è maggiore sul tallone e minore sull'avampiede. Mentre cammini, l'aria fluisce liberamente all'interno dei tubi di ogni camera. Grazie a questo design, l'aria si sposta in base alla pressione, donandoti una sensazione di fluidità che trascende il comfort e diventa interattività.
Reggie Hunter, Product Director di Nike Lifestyle Footwear spiega: "Noi lo chiamiamo 'movimento dinamico'. Le camere indipendenti consentono all'unità Air di reagire in base al carico esercitato dal corpo a ogni passo. La transizione dal tallone alla punta risulta estremamente fluida, perché l'unità Air reagisce in tempo reale agli spostamenti del piede, seguendone i movimenti. Con Air Max Dn siamo finalmente riusciti a trasmettere questa sensazione".
L'ausilio di risorse digitali, come l'analisi degli elementi finiti, ha aiutato i nostri team a testare in modo più rapido e accurato l'unità Air di Dn prima di creare prototipi per i test di laboratorio in condizioni di utilizzo realistiche. Nel valutare la resistenza dell’unità Air, ad esempio, il team ha potuto simulare digitalmente e in poche ore l'usura della scarpa dopo un anno di utilizzo. In sostanza, designer, ingegneri e ricercatori Nike hanno unito le forze per offrire comfort e stile per tutto il giorno, dando priorità a una struttura robusta e al supporto per creare un modello che spicca per trazione e resistenza.
Sapevano comunque che la fluidità di Dynamic Air sotto il piede non poteva essere l'unico tratto distintivo della scarpa. Il suo look doveva essere innovativo e grintoso, così da stupire chi ama da sempre Air Max con qualcosa di mai visto prima.
"Sappiamo bene che il look della gioventù di oggi va dalla testa ai piedi, e non viceversa come succedeva in passato per chi aveva la passione per le sneakers", afferma DePaul Williams, Product Associate di Nike Lifestyle Footwear. "Ecco perché la linea presenta colorway d'impatto ma anche tonalità più facili da abbinare, così potrai sfruttare al meglio il tuo guardaroba".
Vale la pena sottolineare anche l'impatto che Air Max Dn avrà sulle scarpe future, perché apre letteralmente le porte una nuova era di Air Max.
"Dynamic Air porta la nostra idea di Air a un livello di comfort ancora più elevato", afferma Kathy Gomez, Vice President Nike di NXT Footwear. "Cerchiamo costantemente di alzare l'asticella per ciò che possiamo offrire al mondo dello sport, sfruttando ogni strumento a nostra disposizione e tutta la nostra esperienza, affinché la tecnologia Air doni nuove sensazioni in modo sempre più definito. Ma forse ciò che conta di più è che stiamo creando qualcosa che sposta legittimamente e ulteriormente il limite del possibile, unendo comfort e movimento. E questo è solo l’inizio del futuro di Air".
La colorway Nike Air Max Dn All Night e altri modelli saranno disponibili il 26 marzo su Nike.com e nei negozi Nike nelle misure per adulti, bambini e ragazzi. La colorway Nike Air Max Dn All Day sarà disponibile tramite SNKRS e presso rivenditori selezionati nelle misure per adulti. Puoi trovare maggiori dettagli su queste sneakers all'avanguardia qui.