Nike Air Max 1: massima libertà di movimento
Abbiamo lanciato le Nike Air Max 1 nel lontano 1987: sono state le prime scarpe con unità Air visibile dall'esterno. Da allora, dettano gli standard per tutti i modelli di scarpe pensati per offrire comfort e supportare i movimenti. Quando indossi le Air Max 1 per la prima volta, capisci subito perché sono ormai una vera e propria icona.
Un design da leggenda
Quando ha ideato le Air Max 1, Tinker Hatfield non sapeva che sarebbero diventate le scarpe Nike più iconiche di sempre. La sua ispirazione? Il Centre Pompidou di Parigi, con la sua particolare architettura inside-out. Il designer voleva rendere immediatamente visibile la tecnologia rivoluzionaria della scarpa. Da qui, l'illuminazione: lasciare in bella vista l'unità Nike Air all'esterno del modello. Grazie alle innovazioni tecnologiche del laboratorio Nike, ha potuto tagliare parte dell'intersuola e realizzare la sua straordinaria intuizione. E questa caratteristica inconfondibile è ancora oggi il dettaglio chiave delle Air Max 1.
Come camminare su una nuvola
Impossibile non notare la particolare unità Air nella finestra a forma di pillola, sul lato delle Nike Air Max 1. Immaginala come un piccolo trampolino che si solleva quando ci sali sopra con il tallone. Passo dopo passo, mentre cammini o ti alleni, l'unità assorbe l'urto di ogni impatto e offre un comfort impareggiabile. In più, protegge le articolazioni e i muscoli, così puoi correre più lontano e giocare più velocemente. Abbinata all'intersuola in schiuma leggera, fornisce un'ammortizzazione eccezionale.
Stile classico e aderenza perfetta
Oltre all'unità Air c'è molto di più. Le Air Max 1 sono progettate con tecnologie intelligenti per tenerti sempre in movimento. Come il battistrada in gomma antiscivolo con motivo waffle, sinonimo di trazione e stabilità. In aggiunta, il collare imbottito a taglio basso è morbido e confortevole. Cerchi qualcosa che si abbini al tuo stile? Scopri gli ultimi design e fatti notare tra la folla con le versioni old school o le stampe a contrasto. E non può ovviamente mancare il leggendario Swoosh Nike.
Modelli per ogni età
Crediamo che le innovazioni debbano essere accessibili a tutti, incluse le future stelle dello sport. Ecco perché le scarpe Nike Air Max 1 sono disponibili in taglie per bambini e ragazzi. Se stai cercando qualcosa per i più piccoli, scegli le Air Max 1 con sistema Nike EasyOn per indossarle facilmente. Opta invece per i lacci tradizionali per un look classico, o prediligi il cinturino a strappo per non perdere tempo prezioso. Grazie alle scanalature flessibili nelle suole, che consentono ai piedi di muoversi naturalmente, giocare e fare sport è ancora più divertente.
Verso un futuro a zero sprechi
Per salvare la Terra, dobbiamo fare squadra. Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca le Air Max 1 contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.