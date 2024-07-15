Nike lancia una nuova silhouette: Air Max Scorpion
Novità sui prodotti
La nuova scarpa Air Max offre un'andatura comoda con un supporto ideale.
Data di pubblicazione originale: 14 settembre 2022
Cosa devi sapere:
- In termini di pressione dell'aria, calcolata in libbre per pollice quadrato, la nuova sneaker Air Max Scorpion vanta l'unità Air migliore di sempre, per un'andatura reattiva e un comfort che dura tutto il giorno.
- Per lo sviluppo di Nike Air Max Scorpion sono stati utilizzati un software di design in realtà virtuale 3D, strumenti di progettazione e di design computazionale, oltre a tecnologie dei gemelli digitali e di apprendimento automatico.
La nuova sneaker Air Max rappresenta un punto di svolta nella progettazione dei prodotti Nike. Per lo sviluppo di questa scarpa erano previsti solamente 18 mesi, il che ha spinto i nostri team a utilizzare dei software all'avanguardia con cui hanno creato Air Max Scorpion, la sneaker Nike con più Air in assoluto mai prodotta finora.
Il sistema dell'unità Air presente in Air Max Scorpion dona una sensazione completamente nuova sotto il piede. L'ammortizzazione Air presenta dei punti di contatto "a carico concentrato" tra il piede e l'unità Air. Cosa significa? Che ogni punto dell'ammortizzazione è progettato in modo strategico per assorbire gli impatti e offrire un'andatura reattiva e confortevole.
La tomaia è realizzata con tecnologia Nike Flyknit, che dona leggerezza, e un tessuto simile alla ciniglia. Inoltre, si tratta di un design che strizza l'occhio alla sostenibilità, poiché composto in materiali riciclati per il 20% del suo peso.
Il primo passo nello sviluppo della scarpa è stato possibile grazie ai nuovi software di design in realtà virtuale e agli strumenti di simulazione, che hanno permesso a designer, ingegneri e sviluppatori di collaborare in tempo reale.
Questo ha accelerato la creazione dei prototipi e le operazioni di test, condotte anche internamente e in modo rapido tramite dei prototipi virtuali, detti "gemelli digitali", che hanno sostituito alcuni dei campioni fisici e, di conseguenza, diminuito l'impatto ambientale di tutto il processo produttivo.
I protocolli precedenti prevedevano un ciclo di test lungo 8 settimane per ogni idea; con questo nuovo sistema, abbiamo testato decine di concetti in appena 5 settimane. Secondo Nancy Eisenmenger, Expert Materials Researcher presso Nike, queste nuove procedure hanno permesso al team di spingere i materiali al proprio limite per poi "ottimizzarne prestazioni e producibilità senza sacrificare nulla sul lato estetico".
Data del lancio: Nike Air Max Scorpion sarà disponibile dal 5 ottobre 2022.
Domande frequenti
Cos'è Nike Air?
Nike ha lanciato Air per la prima volta nel 1978. Questa tecnologia fa uso di aria pressurizzata all'interno di una membrana flessibile e resistente per offrire leggerezza e ammortizzazione. Air Max 1 è stata la prima scarpa con tecnologia Air visibile nel tallone.
Quanto costerà Nike Air Max Scorpion?
Il prezzo retail di questa scarpa è di 250 $.
Quando sarà disponibile Nike Air Max Scorpion?
Il lancio del modello è previsto per il 5 ottobre 2022.