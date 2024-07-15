Nike lancia una nuova silhouette: Air Max Scorpion

Il primo passo nello sviluppo della scarpa è stato possibile grazie ai nuovi software di design in realtà virtuale e agli strumenti di simulazione, che hanno permesso a designer, ingegneri e sviluppatori di collaborare in tempo reale.

Questo ha accelerato la creazione dei prototipi e le operazioni di test, condotte anche internamente e in modo rapido tramite dei prototipi virtuali, detti "gemelli digitali", che hanno sostituito alcuni dei campioni fisici e, di conseguenza, diminuito l'impatto ambientale di tutto il processo produttivo.

I protocolli precedenti prevedevano un ciclo di test lungo 8 settimane per ogni idea; con questo nuovo sistema, abbiamo testato decine di concetti in appena 5 settimane. Secondo Nancy Eisenmenger, Expert Materials Researcher presso Nike, queste nuove procedure hanno permesso al team di spingere i materiali al proprio limite per poi "ottimizzarne prestazioni e producibilità senza sacrificare nulla sul lato estetico".

Data del lancio: Nike Air Max Scorpion sarà disponibile dal 5 ottobre 2022.