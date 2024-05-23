La storia di Air Max 97
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Contrariamente a quanto si possa leggere, i treni proiettile giapponesi non sono stati la fonte d'ispirazione per l'iconica edizione "Silver Bullet" delle Air Max 97. Il designer Christian Tresser ha detto di essersi ispirato alla natura, in particolare alle increspature dell'acqua che si versa in uno stagno.
"L'acqua cadeva e si irradiava fino all'unità Air", ha affermato Tresser. Nel design, i profili argentati rifrangenti conferiscono alle Air Max 97 un tocco meccanico di contrasto: un concetto che, come ha spiegato Tresser, deriva dalla sua passione per le mountain bike e i loro componenti metallici.
Ma questo design resistente non è tutto. Le Air Max 97 sono state le prime scarpe a presentare l'unità Air a vista a tutta lunghezza, una caratteristica che le ha rese tra le scarpe più innovative dei loro tempi.
Nel 2017, UNDEFEATED (UNDFTD), un marchio di sportswear di livello mondiale con sede a Los Angeles, ha lanciato una collaborazione in due colorazioni, ancora oggi molto ambita. La scarpa presenta il brand UNDFTD con un mix di pelle verniciata, schiuma e l'unità Air visibile a tutta lunghezza.
Sempre nel 2017, le Air Max 97 sono entrate a far parte della collezione "The Ten", la Off-White Collection di Virgil Abloh che rende omaggio alle scarpe classiche Nike. L'intera collezione è stata suddivisa in due categorie: "Revealing" e "Ghosting". I cinque modelli "Ghosting" sono stati progettati con le tomaie semitrasparenti e includono le Converse Chuck Taylor, le Zoom Fly SP, le React Hyperdunk 2017, le Air Force 1 Low e le Air Max 97.
Queste Air Max 97 con la tomaia rinnovata sono realizzate con un materiale semitrasparente per abbinarsi al tema della collezione. Inoltre, presentano una zip-tie e un brand sulla linguetta rossi, delle finiture nere, le punte dei lacci verdi e una suola traslucida.
Ci sono tantissime tipologie di Air Max 97: tenete gli occhi aperti. Se non sai ancora qual è la tua preferita, potresti scoprirlo qui sotto.