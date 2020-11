In che modo l'esercizio fisico influisce sul sistema immunitario

Come funziona il sistema immunitario

Rapido ripasso di biologia: il sistema immunitario è costituito da una complessa rete di cellule e proteine che funge da prima (e migliore) difesa contro virus e batteri dannosi. Per rafforzarlo, è necessario concentrarsi su altri aspetti in grado di favorire il benessere, come appunto l'esercizio fisico, che influenzano direttamente il sistema.



"L'esercizio fisico, che si tratti di allenamenti cardio o di forza, migliora la circolazione delle principali cellule del sistema immunitario, il che riduce il rischio di infezioni", afferma David C. Nieman, DrPH, membro dell'American College of Sports Medicine e professore di biologia presso il North Carolina Research Campus dell'Appalachian State University. Nieman ha di recente pubblicato uno studio dal titolo "Exercise Immunology Review".



Il movimento, nello specficio 30 minuti di esercizio da moderato a intenso, fa entrare in azione le principali cellule del sistema immunitario (neutrofili, monociti, cellule Natural Killer e cellule T Killer) richiamandole dalle loro "basi" periferiche (milza, linfonodi, midollo osseo) e portandole nel sangue e nel sistema linfatico, dove circolano in tutto il corpo a una velocità superiore a quella normale. Questo consente alle cellule di sorvegliare meglio gli attacchi di virus e batteri. "L'attività fisica stimola anche la funzione dei macrofagi [altre cellule molto importanti del sistema immunitario], migliorando così la risposta virale", afferma Neiman.



È molto importante che queste sentinelle siano in circolo in tutto il corpo, perché devono avere la possibilità di incontrare un virus prima di rispondere e preparare un piano d'attacco, dice Nieman. Quando salti la tua camminata quotidiana o l'allenamento per restartene a letto o se rimani alla scrivania ogni singolo giorno, ti ritroverai con un esercito a corto di sentinelle. Di conseguenza, non schiererai mai l'artiglieria pesante, e questo potrebbe non garantire una protezione sufficiente al tuo sistema immunitario.



Tuttavia, quello che conta non è solo se fai movimento, ma anche come lo fai. Ricordi quando abbiamo detto che l'esercizio fisico sottopone il tuo corpo a uno stress? Bene, sappi che c'è un punto di equilibrio: un'attività sufficiente a mettere in moto il tuo esercito ma non eccessiva da metterlo fuori combattimento (a causa di un'infiammazione eccessiva). Ecco come trovare questo equilibrio.