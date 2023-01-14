I migliori shorts da training Nike da uomo da acquistare ora

Gli shorts da calcio tendono a essere più corti e più aderenti di quelli pensati per altri sport come il basket. Tuttavia, gli shorts progettati per il campo da calcio assicurano la giusta traspirabilità e libertà di movimento. Gli shorts da calcio delle collezioni Nike Stadium e Nike Strike sono realizzati con tecnologia Nike Dri-FIT e progettati sulla base dei modelli indossati in campo dalle squadre e dagli atleti professionisti Nike.

Se desideri shorts da training da uomo che vadano bene sia in campo che al pub, scegli un paio di shorts in fleece Nike Club comodi e versatili, con vestibilità morbida e pratiche tasche. Alcuni modelli vantano il logo della nazionale, in omaggio alla tua squadra del cuore.