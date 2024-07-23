Il miglior underwear Nike da uomo

Durante un allenamento intenso, hai bisogno di supporto e libertà di movimento. I boxer Nike Dri-FIT Essential Micro sono realizzati in microfibra, un tessuto estremamente morbido sulla pelle. La tecnologia traspirante mantiene la pelle asciutta e offre il massimo comfort durante gli allenamenti più intensi. Gli orli ampi contribuiscono a tenere i boxer al loro posto, mentre le cuciture piatte prevengono le irritazioni. Sono disponibili in confezioni da tre con cinque opzioni di colore. Ci sono anche modelli con sospensorio e boxer lunghi.

Un'altra opzione da prendere in considerazione sono i boxer Nike Dri-FIT Ultra-Stretch Micro, caratterizzati da massima elasticità a quattro vie, leggerezza, impercettibilità sulla pelle e orlo ampio. In alternativa, puoi dare un'occhiata ai boxer da uomo ultramorbidi Dri-FIT Reluxe, che offrono ancora più elasticità e un design adatto a ogni tipo di attività, o i boxer Dri-FIT ADV Micro in mesh elasticizzato e traspirante.