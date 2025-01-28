I migliori shorts da running Nike da uomo
Guida all'acquisto
Trova il tuo ritmo con questi capi straordinari.
Con i migliori shorts da running, nulla è impossibile: sono traspiranti e flessibili, donano comfort e, in più, offrono sostegno e spazio per riporre i tuoi oggetti personali. Nike offre modelli ampi, aderenti, con spacchetti e con tasche, adatti a ogni tipo di runner.
Vantaggi principali
Qui sotto trovi le qualità principali che contraddistinguono i migliori shorts da running:
- Si asciugano rapidamente e riducono le irritazioni, perché sono realizzati in tessuti traspiranti, tra cui il poliestere.
- Offrono libertà di movimento, grazie a spacchetti laterali e tessuti flessibili, come lo spandex.
- Presentano una coulisse in vita, che non lascia segni e permette di trovare il fit più comodo.
- Includono pratiche tasche per riporre ciò che ti serve.
- Sono dotati di uno slip sostenitivo in mesh o di una fodera a compressione aderente.
I migliori shorts da running da uomo
Se è arrivato il momento di sostituire i tuoi shorts, dai un'occhiata a questi modelli, che ti aiuteranno a raggiungere performance eccellenti in pista, sullo sterrato o sull'asfalto.
Migliori shorts da running con spacchetti: shorts da running con slip foderati (interno gamba da 10 cm) Dri-FIT ADV Nike AeroSwift da uomo
Un modello per chi punta all'eccellenza. Gli spacchetti laterali, il tessuto elasticizzato a quattro vie e l'interno gamba da 10 cm donano una libertà di movimento totale. Inoltre, la tecnologia traspirante Dri-FIT ADV di Nike ti aiuta a mantenere la pelle asciutta, mentre la fodera in maglia offre il sostegno di cui hai bisogno. Elasticizzata e realizzata in mesh, la fascia Flyvent regolabile in vita presenta una coulisse per personalizzare la vestibilità. Le cinque tasche, invece, ti consentono di riporre smartphone, gel energetici e snack.
Ideali per il trail running: shorts da running con slip foderati (interno gamba da 13 cm) Dri-FIT Nike Trail Second Sunrise da uomo
Questi shorts con interno gamba da 13 cm e spacchetti vantano un look d'impatto e offrono più spazio per riporre gli oggetti. Le sette tasche (alcune aperte, altre con zip) sono ideali per i tuoi oggetti indispensabili, compresi smartphone, chiavi e altri accessori da usare prima e dopo la corsa. Il tessuto traspirante in poliestere e spandex, l'elastico in vita con coulisse e lo slip interno offrono comfort e sostegno durante le corse sullo sterrato.
Per un fit ampio: shorts versatili non foderati (interno gamba da 18 cm) Dri-FIT Nike Unlimited da uomo
Sebbene non siano aerodinamici come i modelli precedenti, questi shorts da running con interno gamba da 18 cm offrono più copertura. Grazie alla vestibilità più ampia e alla coulisse in vita, sono ideali per il running, il training e lo yoga. Il tessuto traspirante in poliestere e spandex allontana il sudore, mentre il tessuto elasticizzato a quattro vie e le aperture laterali donano una libertà di movimento ideale. L'anello portachiavi interno e le tre tasche ti permettono di riporre tutti i tuoi oggetti indispensabili.
Tights migliori: tights da running a metà lunghezza con slip foderati Dri-FIT Nike Fast da uomo
Per un fit più aderente, prova questi tights a metà lunghezza. Il tessuto Dri-FIT elasticizzato e aderente riduce le irritazioni, mentre gli slip foderati e l'elastico in vita con coulisse offrono sostegno e la giusta vestibilità. Le tre tasche offrono spazio per riporre lo smartphone e altri oggetti indispensabili, permettendoti di correre senza alcuna distrazione.
Ideali per le lunghe distanze: tights da running a metà lunghezza Dri-FIT Nike Trail Lava Loops da uomo
Ottima scelta per il trail running e le maratone, questi tights a metà lunghezza donano il giusto sostegno, grazie agli slip foderati e al compression fit. Il leggero tessuto Dri-FIT elasticizzato mantiene la pelle asciutta e ti consente di muoverti in completa libertà. Per le lunghe distanze, è importante disporre di spazio per tutti gli oggetti indispensabili: questo modello vanta ben otto tasche, ideali per riporre borracce, gel, snack, smartphone e altro ancora.
Per gli sprint: shorts da running con slip foderati (interno gamba da 8 cm) Dri-FIT Nike Track Club da uomo
Un classico traspirante per correre al massimo: gli spacchetti laterali, il tessuto elasticizzato in poliestere e spandex e l'interno gamba da 8 cm ti permettono di muoverti liberamente, mentre la fodera e le tre tasche offrono sostegno e spazio per riporre i tuoi oggetti. Gli inserti laterali in tessuto, lo Swoosh e il logo Nike Track Club donano un look d'impatto, mentre l'elastico in vita con coulisse permette di trovare la vestibilità perfetta.
Domande frequenti
Quale tipo di shorts è più adatto per correre?
I migliori shorts da running da uomo dovrebbero essere leggeri ed essere dotati di tasche e di una fodera interna confortevole e sostenitiva. Inoltre, dovrebbero essere realizzati in un mix di tessuti traspiranti (come il poliestere) e flessibili (come lo spandex).
Quali sono gli shorts ideali per la corsa sulla lunga distanza?
Dai priorità al tessuto, che deve essere traspirante, e cerca dei tights a metà lunghezza o degli shorts con spacchetti laterali e interno gamba più corto per ridurre le irritazioni. Inoltre, scegli un modello che abbia tasche a sufficienza.
Per correre, sono meglio gli shorts aderenti o ampi?
Il grado di aderenza degli shorts da running dipende dalle preferenze personali. Se cerchi la massima velocità, opta per un paio di shorts con spacchetti e un interno gamba più corto possibile. Gli shorts aderenti, invece, rimangono leggeri anche quando piove e comprimono i muscoli, attivandoli e migliorando la circolazione del sangue. Inoltre, coprono e riscaldano i quadricipiti, i muscoli posteriori della coscia e i glutei. Gli shorts lunghi e ampi sono quelli che più di tutti rischiano di rallentarti e ostacolare i tuoi movimenti.
Sono meglio gli shorts da running con fodera o senza?
Dipende da cosa ti fa sentire più a tuo agio. Se sei fedele al tuo brand di underwear, prendi in considerazione l'idea di scegliere un modello non foderato. I modelli foderati, però, risultano più efficienti, perché ti permettono di non indossare la biancheria intima. Il vantaggio? Potrai vestirti più rapidamente e dovrai lavare un capo in meno. Inoltre, gli slip integrati vantano qualità traspiranti e, a volte, offrono anche un compression fit. Se decidi di optare per un paio di shorts da running foderati, assicurati che la fodera risulti confortevole.
Testo di Dina Cheney