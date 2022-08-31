Otto consigli per correre con il cane

Il meteo è importante quando vuoi correre all'aperto con il cane. In determinati periodi dell'anno, può essere necessario rinunciare a questo svago con il tuo fedele amico, soprattutto quando fa molto caldo o molto freddo.



In estate



I cani, essendo rivestiti di pelo, non sono a proprio agio quando è molto caldo o umido. È meglio rimandare la corsa se la temperatura supera i 27 gradi o l'umidità è superiore al 70%. In questi casi può essere opportuno anticipare una corsa pomeridiana al mattino, prima che le temperature si alzino, oppure rinunciare se sopraggiunge un'ondata di calore.



Se il cane corre con te quando fa molto caldo, è più esposto al rischio di colpi di calore, disidratazione o stress da calore. Queste situazioni possono essere pericolose e richiedere una visita urgente dal veterinario.



Quando fa molto caldo, le strade asfaltate possono danneggiare le zampe, quindi è opportuno correre sull'erba o su percorsi sterrati all'ombra. Poiché l'asfalto trattiene il calore, è sempre più caldo dell'aria. L'American Kennel Club suggerisce di controllare la temperatura dell'asfalto provando se riesci a poggiarvi su la mano per dieci secondi senza disagio.



In inverno



È più facile correre con i cani quando la temperatura si abbassa. Anche se il freddo può riservare alcuni pericoli, a molti cani piace: dopo tutto, sono foderati di pelliccia!



È semplice capire se puoi correre con il cane quando il tempo è rigido, perché se fa troppo freddo per te, fa troppo freddo anche per lui. Se esci comunque, per stare sul sicuro in inverno è meglio ridurre le distanze.



I cani amano più o meno il freddo a seconda di razza, dimensione e pelliccia. Non tutti sono adatti a correre quando la temperatura si abbassa e bisogna fare attenzione a pericoli come geloni, infiammazione da vento e assideramento. Va anche ricordato che i cani si raffreddano più velocemente delle persone, perché sono più vicini al suolo.



Presta attenzione alle zampe quando fa freddo, proprio come quando fa caldo. Potresti comprare degli stivaletti per cani per mantenere le zampe calde e proteggerle dal sale e dalle sostanze chimiche antigelo sparse sulla strada. Sia l'uno che le altre possono danneggiare i cuscinetti.