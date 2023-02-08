Cinque benefici dell'aglio per la salute, secondo dietologi certificati

Ward e Blatner hanno entrambe sottolineato che l'aglio crudo conserva al meglio le sue proprietà nutritive.

"L'aglio crudo che sia stato ben sminuzzato o schiacciato e lasciato riposare qualche minuto contiene in assoluto più antiossidanti", ha detto Blatner. "Questo perché schiacciando l'aglio crudo si attivano molti dei composti salutari della pianta, come l'allicina, che diminuirebbero con la cottura".

Ward ha consigliato di non soffriggere l'aglio. "Aggiungilo, piuttosto, ai piatti già cotti per ottenere il massimo dei suoi benefici", ha detto.

Un po' di aglio può aggiungere tanto sapore a snack e pasti di tutti i giorni. Entrambe le dietologhe certificate hanno consigliato di aggiungere aglio a pasta, zuppe, stufati, condimenti per insalate, ricette per soffritti e salse come il pesto, la salsa messicana e l'hummus.

"E, sì, è possibile aggiungere aglio crudo ai frullati", ha detto Blatner. "Il consiglio dei professionisti è assicurarsi di aggiungere ingredienti che aiutino a smorzare il sapore forte dell'aglio".



Blatner ha suggerito di aggiungere qualcosa di aspro come il limone, di gustoso come lo zenzero o la menta, o di dolce come l'ananas, per attenuarne il sapore.

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