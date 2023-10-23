Shopping online: guida per effettuare correttamente un ordine

Se stai cercando il fit perfetto per un capo di abbigliamento, la sezione "Taglia/misura e fit" è il punto di partenza giusto: ti mostra l'altezza e la taglia del modello o della modella per aiutarti a immaginare come potrebbe vestire il prodotto. Controlla la tabella delle taglie e delle misure per ulteriori dettagli o confronta la taglia con quella di prodotti che già possiedi. Se hai ancora qualche dubbio, puoi visitare un Nike Store e provare personalmente i capi.