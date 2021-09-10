Nuovi esempi
Emma Meesseman
Vola alto. Resta con i piedi per terra. Nonostante i suoi successi, Emma Meesseman, cestista WNBA, sarà sempre "Emma di Ypres".
Emma è arrivata molto in alto, ma è sempre rimasta fedele a se stessa. Abbiamo parlato con lei di quanto abbiano influito il sostegno delle persone che le stanno accanto e la città in cui è cresciuta sulla persona che è oggi. Nella sua cerchia di familiari e amici, come in giro per il mondo da fuoriclasse del parquet, Emma rimane esattamente quella che è: nient'altro che Emma.
Sembri una persona con i piedi per terra. Quanto conta per te il posto da cui provieni?
EMMA: Penso che sia molto importante ricordare sempre da dove vengo, perché è grazie a dove sono cresciuta che sono rimasta una persona molto concreta. Sono ancora la stessa Emma, a prescindere da tutto. Le persone che vivono qui mi conoscono come la vera me, non come la Emma che gioca in Russia, la Emma che gioca in America o la Emma MVP. Per loro, sono solo Emma. Ed è per questo che adoro tornare a casa.
"Le persone che vivono qui mi conoscono come la vera me, non come la Emma che gioca in Russia, la Emma che gioca in America o la Emma MVP. Per loro, sono solo Emma."
– Emma Meesseman
Cosa faresti se un amico pensasse che ti comporti come una superstar?
EMMA: Mi vergognerei, credo. Non saprei cosa fare, è qualcosa che ho cercato di evitare per tutta la vita semplicemente cercando di essere sempre me stessa.
E se qualcuno che mi conosce bene dicesse: "Questo è un lato di te che non avevo mai notato, e non mi piace", non so come reagirei, sarebbe spaventoso. Non mi piacciono le persone che cambiano. Vedo persone che cambiano dopo avere ottenuto qualcosa, anche se non si tratta di grandi cose, o che pensano di aver raggiunto chissà quale risultato e iniziano a comportarsi in modo diverso. Questo non mi piace. Non ho bisogno di questo tipo di persone tra i miei amici.
"Sono ancora la stessa Emma, a prescindere da tutto."
– Emma Meesseman
Tua madre è un modello di riferimento, per te. Cos'hai imparato da lei crescendo e quanta influenza ha su di te oggi?
EMMA: Non ho mai visto mia madre giocare, ma la gente mi diceva: "Oh, era un'ottima giocatrice, ha vinto un sacco di premi" e il mio lato competitivo, istintivo mi diceva: "Devi essere meglio di tua madre". Ma lei non mi ha mai spinta a giocare a basket, già agli inizi della mia carriera eravamo d'accordo sul fatto che lei sarebbe stata mia madre, non la mia allenatrice. E la cosa principale che ho imparato da lei è puntare alla semplicità e rimanere me stessa. Lei e mio padre hanno fatto davvero in modo che fosse così. Non sarò mai fuori dalla realtà e rimarrò esattamente la stessa persona.
"Punta alla semplicità e rimani te stessa."
– Emma Meesseman
In che modo lo sport ti ha aiutato nella vita privata? In passato hai parlato di come in America tu abbia imparato ad avere fiducia in te stessa come giocatrice. Questo vale anche per la sfera personale?
EMMA: Credo di sì. Il basket mi ha dato fiducia perché sono alta e sono una ragazza. Senza il basket, sarebbe più difficile accettare me stessa e il mio corpo. Ma ora faccio parte di un mondo in cui tutti sono alti, e ho successo proprio per questo motivo. Sì, sono convinta che lo sport mi abbia aiutato a sentirmi più sicura di me.
"Ora faccio parte di un mondo in cui tutti sono alti, e ho successo proprio per questo motivo."
– Emma Meesseman
Regia: Chaka (Charlene van Kasteren) @charlenevankasteren
Fotografo: Jaimy Gail @jaimygail
Secondo fotografo: Boris Lutters
Coi piedi per terra con Emma Meesseman
"Vedo persone che cambiano dopo avere ottenuto qualcosa, anche se non si tratta di grandi cose, o che pensano di aver raggiunto chissà quale risultato e iniziano a comportarsi in modo diverso. Non vorrei mai che accadesse a me", ci ha detto Emma. L'importante è restare fedeli a noi stessi, rimanere chi siamo. È questo il messaggio di una ragazza che viaggia per il mondo ma è segretamente una pantofolaia. Unisciti a Emma nel suo viaggio: un giorno potrebbe essere anche il tuo.