Nuovi esempi

EMMA: Non ho mai visto mia madre giocare, ma la gente mi diceva: "Oh, era un'ottima giocatrice, ha vinto un sacco di premi" e il mio lato competitivo, istintivo mi diceva: "Devi essere meglio di tua madre". Ma lei non mi ha mai spinta a giocare a basket, già agli inizi della mia carriera eravamo d'accordo sul fatto che lei sarebbe stata mia madre, non la mia allenatrice. E la cosa principale che ho imparato da lei è puntare alla semplicità e rimanere me stessa. Lei e mio padre hanno fatto davvero in modo che fosse così. Non sarò mai fuori dalla realtà e rimarrò esattamente la stessa persona.