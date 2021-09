Nuovi esempi

Cosa faresti se un amico pensasse che ti comporti come una superstar?

EMMA: Mi vergognerei, credo. Non saprei cosa fare, è qualcosa che ho cercato di evitare per tutta la vita semplicemente cercando di essere sempre me stessa.

E se qualcuno che mi conosce bene dicesse: "Questo è un lato di te che non avevo mai notato, e non mi piace", non so come reagirei, sarebbe spaventoso. Non mi piacciono le persone che cambiano. Vedo persone che cambiano dopo avere ottenuto qualcosa, anche se non si tratta di grandi cose, o che pensano di aver raggiunto chissà quale risultato e iniziano a comportarsi in modo diverso. Questo non mi piace. Non ho bisogno di questo tipo di persone tra i miei amici.