A contatto con la natura: lottare per il futuro della Terra

Prima di decidere di diventare un'attivista, Garima Thakur, quindicenne di Bhopal, in India, era già consapevole del cambiamento climatico e del suo devastante impatto in tutto il mondo. All'età di 13 anni, le tristi immagini del documentario "Punto di non ritorno - Before the Flood", commentato da Leonardo Di Caprio, le lasciarono un senso di depressione e di "eco-ansia". Aveva improvvisamente capito che l'emergenza climatica globale non riguardava altri luoghi e altre persone, ma che i segni del degrado ambientale erano ovunque nella sua città e nel suo paese.



"Iniziai a riconoscere il messaggio lanciato dal film nelle piccole cose: uno pneumatico che brucia ai lati della strada, un albero che viene tagliato in qualche posto, persone in fila per raccogliere l'acqua per le loro famiglie", afferma Garima. "Questi sono segnali di un'emergenza, e in India i segnali sono ovunque. Non puoi non vederli".



Garima ricorda un torrente d'acqua limpida vicino alla casa di sua nonna nel distretto di Bilaspur, tra i boschi e le montagne dello stato di Himachal Pradesh. "Ci andavo a camminare insieme ai miei cugini. La presenza dell'uomo era davvero minima e noi potevamo giocare liberamente. Si vedevano anche i pesci sott'acqua", ricorda con affetto.



Oggi, quel posto da favola della sua infanzia è stato ricoperto di asfalto, e al posto del ruscello pieno di vita di prima "c'è una pozza d'acqua stagnante al lato della strada", racconta Garima. "Avevo circa 11 anni quando hanno costruito la strada. Avevo visitato quel posto solo per un paio di anni, ma vedere cosa era diventato mi ha fatto soffrire molto".