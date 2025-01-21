Dolore lombare dopo la corsa: perché si presenta e come prevenirlo

Sentire i muscoli indolenziti dopo aver corso è normale, soprattutto se ti alleni da poco o hai ripreso a correre dopo una pausa. E non parliamo solo di quadricipiti e muscoli posteriori della coscia: la corsa mette a dura prova anche i glutei, che assorbono buona parte dell'impatto col suolo. Dal momento che glutei e zona lombare sono direttamente connessi, l'indolenzimento dei glutei può contribuire all'irrigidimento della zona lombare dopo un allenamento.

John Gallucci, Jr., trainer certificato, D.P.T. e CEO di JAG Physical Therapy, osserva: "L'impatto ripetitivo della corsa, cambiare la superficie su cui si corre e usare scarpe inadeguate sono tutte possibili cause di sovraccarico della colonna vertebrale e dei muscoli circostanti, che possono portare a stiramenti o fastidi nella zona lombare. Ma questo non significa", aggiunge, "che ogni runner debba avere dolore alla schiena. Una buona tecnica e un allenamento adeguato possono contribuire a ridurre al minimo il rischio".

Correre può anche aiutare a ridurre il dolore lombare, secondo Milica McDowell, D.P.T., fisioterapista e vicepresidente del reparto operativo di Gait Happens.

Capire le cause profonde del dolore lombare dopo la corsa è fondamentale per curarlo e prevenirlo in futuro.