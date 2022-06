Come prevenire e curare il dolore alle anche causato dalla corsa

A meno che il tuo medico o fisioterapista non ti abbia dato il via libera alla corsa nonostante il dolore all'anca, prendi in considerazione di smettere di correre quando provi dolore. È importante anche migliorare la qualità del sonno, abbassare i livelli di stress e curare l'alimentazione per guarire più in fretta. Se il dolore non migliora con il riposo, consulta un medico o fisioterapista. In alcuni casi, potrebbero essere necessarie delle infiltrazioni con corticosteroidi o un intervento chirurgico per risolvere il problema.