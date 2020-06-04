Crea una mentalità vincente

Coaching e alimentazione
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Di Megan Jones Bell

Crea una mentalità vincente

Mens sana in corpore sano. Scopri come allenare mente e corpo.

Calma e concentrazione permettono di raggiungere nuovi record personali, andare a segno o arrivare al traguardo più rapidamente. Una mentalità vincente ti dà la forza per dare sempre il meglio: in allenamento, in gara o nella vita di tutti i giorni.

"Durante la meditazione, la materia grigia (la sostanza adibita al controllo muscolare e alla percezione sensoriale) viene irrorata da una maggiore quantità di sangue che ispessisce e rinforza il cervello."

Andy Puddicombe, cofondatore di Headspace

Crea una mentalità vincente

Secondo Andy Puddicombe, componente del Nike Performance Council e cofondatore dell'app di mindfulness Headspace, la meditazione rappresenta uno dei modi migliori per raggiungere questo scopo. Durante la meditazione, la materia grigia (la sostanza adibita al controllo muscolare e alla percezione sensoriale) viene irrorata da una maggiore quantità di sangue che ispessisce e rinforza il cervello. In questo modo si alleviano il nervosismo, i dubbi e le ansie nei momenti di stress per agire con più concentrazione, obiettività e motivazione.

Ti bastano 20 secondi di meditazione per attingere a questa energia: fai tre respiri profondi, inspirando dal naso ed espirando dalla bocca. Ascolta il tuo corpo e lascia fluire i tuoi pensieri.

Ripeti questo rapido esercizio più volte al giorno, aumentando gradualmente il numero di respiri mentre liberi i tuoi pensieri. Con il tempo, la mente porterà il tuo corpo a un livello superiore.

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Data di pubblicazione originale: 4 giugno 2020

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