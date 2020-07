Cosa mangiare prima di una gara

Questo però non vuol dire rimpinzarsi di pane e cereali nel mese precedente una gara, o fare il pieno di carboidrati in vista di una 5K. Consumare più carboidrati è utile per gare che durano più di 90 minuti, afferma Monique Ryan, nutrizionista sportiva professionista con oltre 25 anni di esperienza nella consulenza ad atleti e team professionisti e di resistenza. E la finestra in cui applicare questa strategia è piuttosto ristretta.



Circa tre o quattro giorni prima dell'evento, cambia la composizione dei tuoi pasti inserendo il 70-75% di carboidrati e lasciando comunque spazio per proteine e grassi buoni. Questo non vuol dire mangiare un piatto di spaghetti la sera prima della gara, avverte Maciel. "Se fai così probabilmente il giorno dopo avvertirai solo un senso di fiacchezza e non servirà ad aumentare le tue riserve di glicogeno. L'organismo non può di certo farlo nel giro di una notte", afferma.



Se ti stai preparando per una corsa più lunga, metti in pratica questa alimentazione nel tuo allenamento, ad esempio nei giorni che precedono le tue corse più lunghe, così saprai cosa funziona meglio per te, suggerisce Ryan. Quando arriverà il giorno della gara, non dovrai affrontare brutte sorprese prima di posizionarti sulla linea di partenza.