Cos'è il cross country?

La ricerca suggerisce che la corsa, in qualsiasi sua forma, è associata a una riduzione significativa dei rischi per la salute e a un miglioramento della capacità cardiovascolare. "Dal momento che la corsa campestre permette di allenarsi su distanze più brevi rispetto a gare più impegnative, come la maratona, offre il vantaggio supplementare di evitarci i tipici infortuni da sovraccarico a cui va incontro chi corre un numero notevole di chilometri ogni settimana", afferma Grainger.

"Come per ogni tipo di corsa, il giusto allenamento può contribuire in modo significativo alla prevenzione degli infortuni", aggiunge Grainger. "Visto che la maggior parte delle gare non arrivano a 10 km, non serve che ti alleni per distanze troppo lunghe: 8-13 km bastano già", spiega. "Inoltre, concentrati su allenamenti lunghi e lenti, alternandoli con allenamenti a intervalli al ritmo di gara una o due volte alla settimana. In altre parole, 0,5 km all'andatura da gara, seguiti da 1 km a un ritmo blando".

"Può essere utile anche allenarsi in salita e discesa, ma tenendo presente che i dislivelli previsti nelle gare di corsa campestre sono poco impegnativi per cui", secondo Grainger, "non occorre lavorare troppo su forza o esplosività".