I sette migliori esercizi di stretching per la periostite tibiale

La periostite tibiale si manifesta quando muscoli e ossa sfregano sull'inserzione dello stinco (l'osso della tibia) e si infiammano. Secondo la Cleveland Clinic, la periostite tibiale di solito è causata dallo sforzo ripetuto a seguito di un esercizio ad alto impatto, come la corsa, e dal fastidio che ne consegue. Il dolore può variare da atleta ad atleta. In alcuni casi, i sintomi dell'infortunio includono un dolore sordo o acuto nella parte inferiore della gamba che si intensifica dopo l'allenamento. In altri, il fastidio può essere impercettibile durante l'allenamento, ma poi si trasforma in un dolore persistente subito dopo aver finito.

Ci sono alcune cause potenziali della periostite tibiale. Per chi pratica la corsa, alcuni dei fattori più comuni sono l'aumento troppo repentino della distanza percorsa o dell'intensità, l'uso di scarpe usurate o non adatte e l'allenamento su superfici dure. Se trattata correttamente fin dalle fasi iniziali, rinunciando a un esercizio intenso e mettendo spesso del ghiaccio sulle zone interessate, la periostite tibiale guarirà. Tuttavia, se non viene data subito la giusta attenzione, anche l'infortunio più lieve potrebbe ripresentarsi in cicli di allenamento successivi, o peggio, trasformarsi nel tempo in una frattura da stress tibiale.

Se da una parte i runner risultano più a rischio di periostite tibiale, dall'altra anche chi pratica un'attività fisica in generale può soffrirne. Infatti, coloro che praticano sport (per esempio: ginnastica, danza e persino le reclute militari) o allenamenti intensi che comportano movimenti ripetitivi ad alto impatto o salti, come l'HIIT, possono soffrire di periostite tibiale. Le persone con i piedi piatti che iperpronano o hanno archi del piede molto rigidi hanno un rischio maggiore di periostite tibiale.

Anche sostituire regolarmente le scarpe da corsa può aiutare. Allenarsi con un paio di scarpe consumate può contribuire a causare questo problema, perché quando l'ammortizzazione diminuisce, diminuisce anche il supporto. Anche evitare allenamenti su superfici dure, come il cemento o un campo da basket, può essere un fattore determinante nella prevenzione. Infine, fare stretching prima di correre può aiutare a prevenire o anche a gestire la periostite tibiale quando si manifesta.