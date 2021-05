Cinque consigli per tenere a bada il burnout, secondo gli esperti di salute mentale

Immagina: vuoi accendere un fondo di candela ma non ci riesci perché lo stoppino è completamente consumato. Se ti senti proprio come quello stoppino che ha ancora della cera intorno (dove per cera intendiamo le tue risorse per lavorare sodo), ma non riesci a riaccenderti, possiamo tranquillamente affermare che soffri di sovraffaticamento (sindrome di burnout). La buona notizia è che hai la forza per uscire da questa situazione, anche se al momento riesci a vedere a malapena lo stoppino.



Il sovraffaticamento può essere visto come un fenomeno generalmente associato a scuola, lavoro o a qualcosa che richiede una grande attenzione mentale. Potrebbe anche essere così, soprattutto se fai parte di un team di persone di talento e hai una lunga lista di cose da fare.



Tuttavia, il fin troppo comune sovraffaticamento causato dal non riuscire mai a staccare la spina, o dal non volerlo fare, può avere ripercussioni anche in altri aspetti della tua vita, come afferma Tasha Holland-Kornegay, PhD, terapeuta specializzata in salute mentale. Un programma di allenamento troppo intenso o ripetitivo può prosciugare tutte le tue energie, specialmente se non noti miglioramenti. E lo stesso può succedere quando giorno dopo giorno la tua routine è sempre quella, a maggior ragione se non vedi novità all'orizzonte (parliamo proprio di te, 2020).