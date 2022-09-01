Corso di running

Sei in vacanza al mare o forse hai tanta fortuna e vivi vicino a una spiaggia (e no, non lo dico assolutamente per invidia...). In ogni caso c'è una striscia di sabbia che ti chiama. Così, ti allacci le scarpe, vai verso l'acqua e scopri che accidenti, correre sulla sabbia è proprio faticoso.

"La gente pensa che correre sulla spiaggia sia un'ottima idea, finché non lo fa", dice Chris Bennett, Global Head Coach di Nike Running. "In effetti può essere fantastico, ma prima ci sono alcuni aspetti da considerare". Sfrutta al massimo il tempo in spiaggia e goditi la corsa seguendo questi suggerimenti.