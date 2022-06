Sebbene questi vantaggi possano ispirarti a iniziare a correre sulla spiaggia, ci sono alcuni aspetti importanti dell'esercizio da tenere a mente.

In particolare, come dice Kennihan, nonostante la corsa sulla spiaggia sia più delicata per le articolazioni, offre anche una minore stabilità, il che può aumentare il rischio di infortuni come slogature alle caviglie o tendinopatia delle caviglie o dei piedi. Ecco i suoi suggerimenti per correre in sicurezza:

Inizia a un ritmo lento per farti un'idea di cosa vuol dire correre sulla spiaggia e di come ciò influisce sul tuo corpo.

Includi un riscaldamento dinamico con mobilità delle caviglie ed esercizi per i piedi quali rotazioni delle caviglie, sollevamenti sui polpacci e oscillazioni delle gambe.

Corri in base allo sforzo e non in base al tempo, in modo da prestare più attenzione a come ti senti durante la corsa.

In caso di lesioni al tendine d'Achille o fascite plantare, prova a intervallare corsa e camminata e, in caso la tensione e il dolore peggiorassero, interrompi la sessione prima del tempo.

Usa una crema solare a prova di sudore o pensata per lo sport e prendi in considerazione l'idea di indossare capi che proteggono dai raggi UV e un cappello che resta in posizione.

Se fai running vicino all'acqua, assicurati che ci sia la bassa marea e di essere consapevole dell'inclinazione della spiaggia, in modo da non correre con una gamba più in alto dell'altra.

Un'altra considerazione: è meglio correre a piedi nudi? Se sono le prime volte che corri sulla spiaggia, Kennihan suggerisce di indossare le scarpe.

"Le scarpe offrono il supporto alla caviglia e la stabilità di cui hai bisogno sulla sabbia, che è una superficie disomogenea" afferma. "All'inizio non è consigliabile correre scalzi sulla spiaggia a lungo, ma se riesci a correre tre volte a settimana per un massimo di 20 minuti, puoi iniziare a inserire poche corse a piedi nudi per poi aumentare gradualmente la distanza o il tempo della corsa."

Testo di Elizabeth Millard