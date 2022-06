Come sincronizzare allenamento e ciclo

Ti sei mai chiesta perché una settimana dai il massimo in una sessione di HIIT, ma quella dopo non vuoi far altro che rilassarti in śavāsana? Probabilmente, gli ormoni fluttuanti del ciclo mestruale c'entrano qualcosa.

Comprendere il corpo e adattare l'allenamento al ciclo può aiutare a gestire lo stress, rinforzare il sistema immunitario e migliorare le prestazioni. Ti sentirai più in forma, più forte e starai semplicemente meglio.

"Le donne non sono uomini in taglia ridotta, quindi non dovremmo allenarci come loro.".

Dott.ssa Stacy Sims

PhD, esperta di fama mondiale di fisiologia delle atlete

Con l'aiuto della dottoressa Sims, abbiamo creato NikeSync, una nuova raccolta di allenamenti per persone con il ciclo che aiutano ad allenarsi in base alle tre fasi del ciclo. Considera il primo giorno come il punto di partenza per la sincronizzazione del ciclo e ottieni il massimo dal tuo allenamento.