Come riprendere la routine di allenamento

È passato un po' di tempo dall'ultimo allenamento? Niente paura. Anche i più accaniti talvolta si prendono una pausa nella loro routine di allenamento, come ci spiega il Nike Trainer Courtney Fearon. L'importante è tornare al più presto ad allenarti, senza stressare il corpo, dato che più perdi l'adattamento fisiologico, più difficile sarà ricominciare a fare progressi e più facile sarà infortunarti.



Alex Rothstein, specialista certificato di forza e preparazione fisica e coordinatore del programma di scienze dell'esercizio presso il New York Institute of Technology, spiega che dopo una settimana di inattività, l'energia, l'approccio mentale e/o la mobilità possono diminuire drasticamente, e anche un solo allenamento richiede un po' più sforzo del solito.



Alcune ricerche condotte dall'Università di Liverpool rivelano che anche solo due settimane di inattività possono causare perdita muscolare, diminuzione della capacità cardiorespiratoria, aumento del grasso corporeo, diminuzione della funzione mitocondriale (la fonte di energia del corpo) e un rischio aumentato di problemi di salute.



Come spiega Rothstein, dopo tre settimane di riposo avrai bisogno di un breve periodo di riassestamento per tornare al tuo precedente livello di fitness, perché sei a maggior rischio di infortuni da usura come tendiniti o contratture.



Afferma inoltre che se passano sei settimane, puoi considerarti ormai "fuori allenamento". Dovrai lavorare lentamente e delicatamente per tornare alla tua precedente intensità in modo sicuro ed efficace.