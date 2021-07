Come riprendere la routine di allenamento

1. Valuta la situazione in modo obiettivo.



Devi essere consapevole del tuo punto di partenza e dell'obiettivo che vuoi raggiungere. Ad esempio, come spiega la Nike Master Trainer Joslyn Thompson Rule, se vuoi riprendere a correre 5 km in velocità o con frequenza, il primo passo è quello di percorrere quella distanza con una camminata veloce e vedere quanto ci metti. Se il tuo obiettivo è quello di fare push-up senza fatica, inizia a farli e scopri qual è il tuo massimo. Si tratta di un allenamento di riferimento che ti permette di misurare i progressi ogni volta che lo ripeti.



Attenzione: potresti essere tentato di confrontare il tuo stato attuale con uno precedente, quando eri in una condizione fisica migliore. Fearon consiglia di non farlo, poiché potresti fissarti troppo sul risultato finale e se aumenti l'intensità troppo presto, potresti infortunarti. "Quando le persone si rendono conto che non sono più in grado di fare le cose che facevano prima, subentra la delusione, che spesso si traduce in una risposta negativa e in una diminuzione della motivazione", afferma. Fearon afferma inoltre che le persone tendono a ricordare un determinato allenamento meno difficile di quanto sia in realtà, quindi quando lo riprovano in condizioni fisiche peggiori, si sentono ancora più frustrati. E in men che non si dica ti ritroveresti di nuovo sul divano… per sempre. Utilizza invece il passato come carburante: sii consapevole che un tempo eri in una condizione fisica migliore e che puoi esserlo di nuovo.





2. Prepara un programma e rispettalo.



Quando prepari gli ingredienti per una ricetta e segui le istruzioni passo per passo, il risultato (di solito) è quello che ti eri prefisso. Lo stesso vale per l'esercizio fisico. Se programmi con precisione il lavoro e il metodo, avrai maggiori probabilità di ottenere i risultati desiderati. In questo modo, come afferma Fearon, eviterai di esagerare e avvertire un carico eccessivo. Avere un programma ti aiuta anche a mantenere il ritmo quando qualche imprevisto (un progetto di lavoro che richiede molto tempo, una brutta settimana con il partner) ti mette i bastoni fra le ruote.



Per preparare il programma giusto, chiediti qual è il tuo obiettivo, che sia mantenere una routine o rispolverare una determinata abilità. Quindi, Rothstein consiglia di fissare un obiettivo settimanale (ad esempio, allenarti tre giorni a settimana), un obiettivo mensile (aumentare la forza per eseguire gli stacchi da terra) e un obiettivo di tre mesi (superare il tuo record di stacchi da terra), ma anche di programmare gli allenamenti con almeno una settimana di anticipo.



Suggerisce di iniziare con due o tre allenamenti a intensità bassa o moderata per le prime tre o quattro settimane, in modo da riabituare i muscoli senza che subiscano traumi. Da lì, puoi aggiungere un allenamento settimanale, poi un altro e un altro ancora, fino a quando arrivi a sei a settimana, probabilmente il massimo che avresti fatto quando al top della tua condizione fisica. Quando sarai in grado di allenarti in modo costante almeno quattro giorni alla settimana, potrai aumentare l'intensità per non più di due o tre sessioni alla settimana.



Rothstein spiega che saprai che è il momento di aggiungere peso o intensificare un movimento quando non sentirai dolore o quasi nelle 48 ore successive a un allenamento che prima ti distruggeva. Per il cardiofitness, Rothstein consiglia di concentrarsi all'inizio su allenamenti a intensità moderata della durata di 30-45 minuti per ottenere miglioramenti aerobici. In seguito puoi aggiungere cinque minuti alle tue sessioni ogni settimana; infine, quando raggiungi una durata che ti sembra adeguata, cerca di mantenerla mentre aumenti l'intensità. Puoi aumentare la velocità, aggiungere resistenza o pendenza, oppure fare meno pause e più brevi.