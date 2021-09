Come recuperare dopo un infortunio secondo il coach Gjert Ingebrigtsen

Lascia che ti rassicuri: se c'è una cosa di cui non devi preoccuparti è della possibilità di infortunarti nuovamente. Perché accadrà di per certo. Quando si fa sport all'aperto, gli infortuni occasionali sono parte del pacchetto.



Ma se questi infortuni si verificano spesso, come nel tuo caso, bisogna trovare una soluzione. Se subisci un secondo infortunio, tendenzialmente è perché non hai recuperato bene dopo il primo.



Ora come ora hai un solo e unico obiettivo: recuperare al 100%. Finché non ci riuscirai, ogni altro obiettivo dovrà essere messo in secondo piano. Nessun record personale, nessuna corsa in pista, nessuna partita di basket. Non ci sono scorciatoie e non si bara. Per raggiungere il traguardo devi rivedere il tuo modo di considerare gli infortuni.



Alleno tre dei miei figli nella corsa di mezzofondo. Nel dicembre 2019, mio figlio Jakob ha subito un infortunio importante, una frattura da stress nella zona lombare, e gli sono stati pronosticati quattro mesi di recupero. Appena lo abbiamo saputo, Jakob mi ha detto: "Questo è quello di cui ho bisogno per mettere alla prova la mia motivazione".



Non ha considerato l'infortunio come un problema, ma come una sfida che lo avrebbe reso più forte. Ha trasferito il suo spirito competitivo dalla gara al recupero.



Io e Jakob abbiamo iniziato il processo di recupero lavorando sulla mobilità e sul rafforzamento del core a partire dalle 6 del mattino del giorno dopo l'infortunio. Nessuna fase di autocommiserazione sul divano davanti alla TV. Quanto più a lungo si rimane bloccati in questa fase, tanto più è difficile tornare a fare sport. In famiglia, in circostanze normali, ci alleniamo due volte al giorno. Se dobbiamo affrontare un recupero, ci alleniamo tre volte al giorno. Considerando il recupero un lavoro a tempo pieno riusciamo a percepire un reale senso di soddisfazione.



Nei quattro mesi successivi, Jakob non ha perso una sola sessione di riabilitazione.