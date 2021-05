La routine dell'ora d'oro della calciatrice globale Ada Hegerberg può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi

3. Acquisire un maggiore controllo.

Trattandosi di un momento davvero tuo, che si ripete sempre più o meno con le stesse modalità, la golden hour "è uno spazio in cui puoi sistematicamente gestire in modo consapevole pensieri ed emozioni, aspetti di solito sfuggenti o indefiniti, strutturarli e capire come affrontarli anziché continuare a girarci intorno", secondo le parole di Janelle.



In altre parole, sai di poter fare affidamento su questa routine per lavorare su qualsiasi cosa ti metta in difficoltà: un'esperienza emotiva dolorosa, una separazione o, perché no, anche una pandemia. Ritrovarti in una situazione piacevolmente familiare, secondo Cacioppo, può aiutarti a recuperare energia e calma interiore, facendoti sentire più capace di affrontare qualsiasi fattore stressante. Un'abilità che chiamiamo resilienza.



"Avere una golden hour è anche un ottimo modo per imparare a gestire le nostre reazioni emotive", aggiunge Janelle, come la tendenza a biasimarci quando manchiamo un record personale tanto desiderato, sbagliamo un punto decisivo o riceviamo un commento poco simpatico da un avversario. "Possiamo utilizzare lo spazio sicuro della golden hour", continua Janelle, "per visualizzare queste esperienze, concentrarci sulle sensazioni provate, quindi rielaborare la reazione in modo da poterla pianificare e mettere in pratica in situazioni simili in futuro".