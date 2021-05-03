La routine dell'ora d'oro della calciatrice globale Ada Hegerberg può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi

La buona notizia è che, nonostante il nome ricercato, la golden hour è qualcosa di estremamente facile da creare da te. Basta scegliere un'attività che ti piace davvero e in cui potresti migliorare. A questo punto decidi quanto durerà la tua "ora", con quale frequenza desideri ripeterla e se sarà solo per te o aperta ad altre persone.



"Non c'è una formula precisa", afferma Cacioppo, ma una golden hour dev'essere abbastanza lunga da permetterti di immergerti completamente nell'attività (quindi non meno di 20 minuti) e non così frequente da annoiarti (potrebbe essere ogni giorno, una volta alla settimana, o una volta al mese o una volta per stagione). Cacioppo consiglia anche di impostare il telefono su "Non disturbare", bloccare le notifiche del calendario e prendere ogni altro accorgimento per proteggere il tuo momento prezioso.



Ma cosa fare durante la tua golden hour? Cacioppo suggerisce di rivedere le abilità fondamentali che hai imparato all'inizio, in particolare quelle che non pratichi da un po'. E di controllare se mentre fai tutto questo hai un bel sorriso stampato sul volto. È questa la chiave. Se non hai un'espressione felice, probabilmente ti stai concentrando sulla cosa sbagliata, quindi ricalibra tutto fino a riacquistare la giusta leggerezza. Sarà a quel punto che troverai la luce perfetta, e non solo per uno scatto indimenticabile.