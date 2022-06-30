Come correre distanze più lunghe senza rischi

Secondo Gabbett, il modo migliore per aumentare il carico è affidarsi a una strategia più individualizzata come quella che usa per i suoi atleti, conosciuta come "Acute Chronic Workload Ratio", o ACWR (rapporto tra carico acuto e carico cronico di lavoro). Forse un po' complicato da pronunciare, ma semplice da mettere in pratica. "Questo metodo mette in relazione il carico della settimana appena conclusa (carico acuto) con quello delle quattro settimane precedenti (carico cronico)", spiega Gabbett. Anche se non hai ancora completato quattro settimane di allenamento, puoi usare come parametro di riferimento la distanza settimanale che senti di riuscire a gestire senza problemi nel primo mese di corsa, e aggiungere gradualmente chilometri.



"È un feedback ciclico", spiega Gabbett. Ogni volta che aggiungi chilometri al carico settimanale, prendi nota di come ti senti subito dopo ("Ho superato le salite come un treno") ed entro le 48 ore successive ("Ho le gambe a pezzi"). Basandoti su entrambe le sensazioni, dovresti avere abbastanza elementi per decidere se aumentare il carico o dedicare un altro po' di tempo al recupero.



Se, ad esempio, nelle ultime settimane hai corso 10 km a settimana e nell'ultima ne hai percorsi 15, quest'ultimo carico è di 1,5 volte maggiore al precedente. Se è stato faticoso o ti ha creato problemi, meglio restare a 15 km o addirittura tornare a 10 nella settimana successiva. Se invece ti senti bene, puoi provare a incrementare il carico nuovamente dell'1,5. Può sembrare incredibile, ma mantenere questo indice di incremento può essere la scelta migliore. La ricerca, infatti, mostra che un indice ACWR compreso tra 0,8 e 1,3 è associato a una bassa percentuale di rischio di infortunio, che cresce in modo significativo quando l'indice è superiore a 1,5.

Un altro strumento fondamentale per continuare a correre con una sicurezza sempre maggiore è l'allenamento per la forza. Mayer afferma che inserire nella propria routine di allenamento per la resistenza un lavoro specifico per i glutei e il core può risparmiarti i più comuni infortuni da sovraccarico, dal momento che questo tipo di lavoro, secondo la ricerca, migliora la tolleranza di ossa, tendini e muscoli allo stress della corsa. Prova a correre a giorni alterni e a inserire l'allenamento per la forza (e, ovviamente, il recupero) tra una corsa e l'altra.

Forse la pazienza non è la tua migliore qualità o l'idea di fare calcoli non ti sembra l'ideale ora, ma quando noterai progressi senza dolori né altri problemi fisici, magari cambierai idea e ti stupirai di cosa sei capace di fare.