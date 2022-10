Per Raj Mistry, le scarpe da running sono molto più di semplici scarpe da running.



Il senior designer di abbigliamento Nike afferma: "Credo siano parte di te. Quando inizi ad avere un rapporto più stretto con le tue scarpe, inizi a tenerci. Vuoi che durino più a lungo".



Pulire le scarpe è un modo per rafforzare questa connessione e comprare in modo consapevole può significare fare acquisti con minore frequenza. Raj, che ha una passione per gli abiti vintage e la loro cura, spiega: "Non getto via le mie scarpe appena esce un modello nuovo o dopo qualche chilometro".



Nel video, Raj mostra alcuni piccoli trucchetti da mettere in pratica ogni giorno per tenere pulite le scarpe e un metodo per pulirle a fondo quando sono particolarmente sporche.



Per ulteriori consigli su come prolungare la vita delle scarpe da running, come l'importanza di sciogliere i nodi ai lacci o scriverci sopra un bell'aforisma, scopri la nostra guida completa.