12 modi per far durare più a lungo le scarpe da running

Nell'estate del 2020, la coach di running londinese Dora Atim si trovava nelle campagne inglesi.



"Sono letteralmente scoppiata a piangere nel bel mezzo di questa foresta", ricorda. "Ma è stata una sensazione di sollievo, di gioia, di incredulità".



Sentire un legame di questo genere è comprensibile. Quando si corre in uno spazio aperto, ammirandone la bellezza e avvertendone la potenza, è normale volerlo preservare.



La buona notizia è che avere più cura del pianeta è come diventare runner migliori: ogni singola buona abitudine può fare la differenza. Anche qualcosa da poco come prenderti cura delle tue scarpe da running affinché durino più a lungo può fare una grande differenza nel tempo, se questo significa che avrai meno probabilità di acquistarne di nuove prima che sia realmente necessario.



Abbiamo quindi chiesto alla community globale di running, composta da atleti e atlete professionisti e designer Nike, come fanno a ottenere il massimo dalle loro scarpe. Non c'è sempre una risposta per tutto, ma ci sono molte cose che possiamo imparare a vicenda. Dai un'occhiata alle nostre perle di saggezza preferite di seguito, trova quelle che funzionano per te e impegniamoci insieme.