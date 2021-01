1. Mappa le cattive abitudini.

Secondo Brewer, per smettere di guardare ininterrottamente lo smartphone o di mangiare il secondo e il terzo brownie, devi capire perché metti in atto questi schemi. Per farlo, prendi carta e penna e, per ciascuna cattiva abitudine, individua trigger, comportamento e ricompensa.



Prendiamo come esempio lo smartphone. Il trigger potrebbe essere vedere un amico che tira fuori il suo telefono, il comportamento quello di tirare fuori il telefono a tua volta e iniziare a navigare sui social media. La ricompensa potrebbe essere vedere un paio di like sull'ultima foto che hai postato o ridere per un meme troppo veritiero. Questo circolo, trigger-comportamento-ricompensa, è impresso nel tuo cervello e, secondo Brewer, scovarlo è il primo passo per interromperlo. "Se non sei consapevole di quello che sta accadendo, hai perso in partenza", afferma. "Non riuscirai mai a smettere".



2. Modifica il contesto.

Un modo semplice per interrompere il ciclo delle cattive abitudini è evitare i trigger. Secondo Woods, luoghi, momenti della giornata e persino alcune persone intorno a noi possono essere trigger inconsapevoli. Modifica questi segnali e riuscirai a modificare anche il tuo modo di agire.



Se noti che ogni volta che ti siedi sul divano e apri il laptop ti viene voglia di uno snack, prova ad aprire il computer solo sulla scrivania o sul tavolo, dove hai l'abitudine di lavorare e non di rilassarti. Se vai in cerca dello smartphone o del telecomando ogni sera prima di dormire, lascia questi dispositivi in un'altra stanza e metti invece sul tuo comodino un libro. Ti capita sempre di bere troppo insieme a un amico? Sposta il punto di incontro nei pressi di un sentiero.



3. Aggiungi attrito.

Puoi trasformare una cattiva abitudine in una buona abitudine rendendo la prima un po' più difficile da perseguire. Per spiegare questa teoria, Wood fa riferimento a uno studio classico pubblicato sul "Journal of Applied Behavior Analysis". I ricercatori volevano capire cosa poteva convincere le persone a scegliere le scale al posto dell'ascensore in un edificio di quattro piani. Così, hanno fatto in modo che le porte dell'ascensore impiegassero 16 secondi in più a chiudersi. Questo piccolo inconveniente, che gli esperti chiamano "attrito", ha ridotto i viaggi in ascensore di un terzo. "Il bello? Quattro settimane dopo, quando le porte dell'ascensore hanno ricominciato a chiudersi alla velocità di sempre, le persone hanno continuato a usare le scale: avevano sviluppato una nuova abitudine", racconta Wood.



Aggiungi attrito in modo creativo agli schemi che desideri modificare. Ti mangi sempre le unghie? Fai una manicure. Stai tutto il giorno alla scrivania? Prova con una sedia con schienale rigido che ti faccia desiderare di alzarti più spesso. Creare anche il più piccolo ostacolo può bloccare la tua risposta automatica.



4. Sintonizzati sul presente.

La prossima volta che rimandi un progetto o rovisti sul fondo di una busta di patatine, fermati a pensare a come ti senti. "Domandati cosa otterrai da quel comportamento", suggerisce Brewer. La semplice acquisizione di consapevolezza in merito alle tue azioni può cambiare l'abitudine radicata nel tuo cervello. Di recente, il team di Brewer ha osservato oltre mille pazienti che avevano l'abitudine di mangiare in modo eccessivo. Nel momento in cui questi pazienti hanno realizzato come si sentivano ad abbuffarsi e hanno ripetuto l'esercizio da 10 a 15 volte, il loro bisogno di esagerare è diminuito e hanno riscontrato una riduzione significativa dei pasti motivati dal semplice desiderio. "Quando hanno iniziato a capire che il vecchio comportamento non era loro d'aiuto, hanno visto ridursi il valore della ricompensa", afferma Brewer. "È subentrato il disincanto".



Secondo Brewer, il secondo passo consapevole da fare è pensare a quanto meglio ci sentiamo quando non perseveriamo in una cattiva abitudine. "Il nostro cervello è sempre alla ricerca dell'offerta migliore", spiega. "Perciò, se concentri l'attenzione su quanto poco gratificante sia il vecchio comportamento e su quanto gratificante sia invece quello nuovo, il tuo cervello si muoverà automaticamente in quest'ultima direzione". Magari la tua "offerta migliore" sono le conversazioni coinvolgenti che potresti avere con i tuoi amici se rinunciassi a guardare il tuo smartphone. O la scarica di adrenalina che ti accompagnerebbe tutto il giorno se facessi la tua corsa mattutina invece di saltarla e rimpiangerlo per il resto della giornata.

5. Elabora un piano di riserva.

Per far fronte a quei momenti in cui hai ancora la tentazione di ricadere nella vecchia cattiva abitudine, sviluppa un piano in cui metti insieme possibili sfide e relative risoluzioni. Ad esempio, se hai voglia di una bevanda gassata nel pomeriggio, scegli un bicchiere di acqua frizzante. Per Woods, avere una strategia precisa in grado di spingerti verso l'opzione migliore può aiutarti a riuscire effettivamente nell'impresa, specialmente se è la prima volta che provi a liberarti di una cattiva abitudine e questa ha ancora qualche influenza su di te.



Secondo Wood, interrompere il ciclo trigger-comportamento-ricompensa diventa sempre più semplice con la pratica. Continua a ripetere i passaggi sopracitati e liberarti delle tue cattive abitudini diventerà presto... un'abitudine.