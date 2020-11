Come fanno gli ultramaratoneti a correre per lunghe distanze?

2. Preparati al peggio.

"Quando affronti un'ultramaratona, devi aspettarti di dover fronteggiare difficoltà mai incontrate prima", afferma McRae. "Come quando, al 114° chilometro, si scatena una tempesta, oppure hai ancora un'altra montagna da risalire o, ancora, lo stomaco inizia a farti male… queste cose succedono. Per questo, devi prepararti mentalmente a qualsiasi evenienza".



Uno dei metodi con cui Laney allena la sua mente a gestire al meglio le inevitabili sofferenze che la gara comporta, è sottoporsi a frequenti bagni di ghiaccio. "Riempio una vasca da bagno con acqua ghiacciata, mi immergo e resto seduto", dice. "Nel giro di cinque minuti, sono già lì a lottare con la mia mente che mi scongiura di uscire subito dalla vasca. Ma io resto seduto a sopportare, a volte fino a 15 minuti. Rallento la respirazione, finché arrivo al punto di poter dire 'Va tutto bene, sto bene'".



Questo non vuol dire che devi diventare un ghiacciolo per sviluppare la tua forza di volontà. Puoi iniziare mettendo in pratica una tecnica psicologica chiamata "ottimismo realistico", oppure facendo un inventario mentale di ogni piccola cosa che potrebbe andare storta ed escogitando un piano di emergenza per ciascuna. In questo modo, quando qualcosa non va per il verso giusto, difficilmente ti coglierà impreparato.



3. Visualizza il percorso prima di correre.

Come la maggior parte dei runner professionisti, sia McRae che Laney praticano alcune forme di visualizzazione prima della gara. "Mi piace fare una ricognizione del percorso", afferma McRae. "Quando vado a dormire, immagino ogni parte del percorso, dove si trovano le salite e i punti di ristoro. Immagino di trovarmi nei punti di ristoro e vedo cosa farò esattamente in ciascuno di essi".



Allo stesso modo, l'approccio di Laney è proprio quello che ti aspetteresti da un atleta che si immerge nell'acqua ghiacciata per avere i nervi d'acciaio. "Vado dritto al punto", dice. "Non ho bisogno di lavorare sulla sensazione di benessere, quindi immagino di essere molto accaldato e assetato e di avere mal di stomaco. E di trovarmi a 8 chilometri dal punto di ristoro più vicino".



Entrambe le strategie di visualizzazione dei due runner hanno lo stesso scopo: preparare la mente agli eventi prevedibili e agli imprevisti, in modo che, al momento giusto, i riflessi siano più rapidi e la concentrazione più forte. E questo non vale solo per le corse epiche. La sera prima di una corsetta mattutina, prova a immaginare ogni curva del percorso, la brezza sulla pelle e ogni brano della tua playlist. La mattina dopo, mentre corri, scopri se sei un po' più veloce o se, semplicemente, ti diverti di più.