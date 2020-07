Crea l'itinerario di corsa ideale

La sicurezza prima di tutto

01. Pianifica in anticipo



Puoi semplicemente infilare le scarpe e uscire di casa, ma la corsa è più sicura e divertente se la pianifichi in anticipo. Questo non significa rinunciare a esplorare nuovi percorsi o quartieri ogni volta che vuoi. È sufficiente tracciare l'itinerario in anticipo, sapere almeno dove si trovano fontanelle e servizi igienici lungo la strada, afferma Woods. "Trovarsi a 8 chilometri da casa senza acqua o bagni a portata di mano non è molto divertente". Quando si corre in solitaria, Woods consiglia di condividere l'itinerario pianificato con qualcuno di fiducia e di portare con sé dei contanti o una carta di credito. Non si sa mai.



02. Verifica le condizioni meteo



Se ne parla così spesso proprio perché cambiano spesso. Anche leggere variazioni di temperatura o qualche probabilità di peggioramento possono influire sulla scelta del percorso, sulla quantità di liquidi da portare con te o l'abbigliamento da indossare. E se ti colgono di sorpresa, i cambiamenti meteo più repentini possono rappresentare un serio pericolo.



Quando le condizioni non promettono bene, ma non vuoi rinunciare alla tua corsa, adatta il percorso per sfruttare la situazione a tuo favore. Ad esempio, evita lo sterrato quando piove se non vuoi ritrovarti a saltare enormi pozzanghere e corri su pista se la pioggia compromette la visibilità su strada.



03. Evita traffico e inquinamento



Scegli con cura il tuo percorso. Se corri su strada, prediligi quelle con corsie di emergenza ampie o piste pedonali, così da tenere le macchine a debita distanza. Evita di correre nelle ore di punta, per non ritrovarti a doverti fare spazio tra la folla e a respirare ancora più smog.