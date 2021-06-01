Crea l'itinerario di corsa ideale

Avere un percorso abituale al parco su cui sai di poter contare è un ottimo modo per convincerti a uscire senza doverci pensare troppo (e sappiamo tutti che uscire significa essere già a metà dell'opera quando si tratta di correre… o di qualsiasi altra cosa, a dire il vero). Ma come accade per l'insalata che ordini sempre, a volte ciò che serve è solo un piccolo cambiamento.



"Se percorri ogni giorno gli stessi 5 km, dove sta il divertimento?" chiede Chris Bennett, Nike Senior Director of Global Running, meglio noto come Coach Bennett. "L'unica soddisfazione è quella di aver completato un'altra corsa".

Secondo Coach Bennett, variare la corsa, in qualsiasi modo possibile, è fondamentale per non perdere la motivazione e l'interesse necessari per praticare questo sport nel lungo termine. È inoltre essenziale per mettere alla prova i muscoli in modi nuovi (come correre più forte e tenersi più in forma a livello generale), oltre a mantenere il corpo sano e la mente impegnata.



Hai la sensazione di essere vittima di un circolo vizioso? Approfitta di questi consigli per pianificare e ravvivare le tue corse, così da esplorare luoghi nuovi in tutta sicurezza. In questo modo avrai sempre voglia di allacciare le tue scarpe da running.