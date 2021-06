I benefici di allenarsi in momenti diversi della giornata

Alcune persone amano andare in palestra all'alba, persino prima dell'apertura dei bar. Altre preferiscono farlo al tramonto. E come nelle discussioni su chi sia più bravo tra LeBron e Jordan, ognuno resta fermo sulla propria posizione.

Se hai certezze così forti sull'orario in cui preferisci allenarti, è possibile che tu abbia una predisposizione a fare esercizio fisico in un determinato momento della giornata. Secondo Karyn Esser, PhD, professoressa di fisiologia e direttrice associata del Miology Institute presso la University of Florida, le persone possono effettivamente avere una predisposizione genetica che le porta a preferire determinati orari rispetto ad altri per allenarsi. Se ti piace allenarti quando sei dell'umore giusto, sappi che non esiste qualcosa come un orario perfetto per fare allenamento. Fondamentalmente la scienza sostiene che il momento migliore per allenarsi è quello in cui ci si sente di farlo.

È una notizia davvero fantastica, perché è un ostacolo in meno all'accesso all'esercizio fisico. Ne vuoi un'altra che ti convinca a mettere da parte tutte le scuse? Un numero sempre maggiore di ricerche dimostra che puoi ottenere una serie di vantaggi aggiuntivi a seconda del momento della giornata in cui ti alleni. Per aiutarti a orientarti nella tua routine (o a crearne una), ecco nello specifico come allenarti in determinati orari può apportare benefici al tuo corpo e alla tua mente.