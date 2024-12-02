Basi del football americano: come si gioca

Qual è l'obiettivo di questo sport? Piuttosto banalmente, lo scopo finale è quello di segnare più punti della squadra avversaria. Nel football americano i giocatori ottengono punti facendo passare la palla oltre la linea di meta nell'end zone, lanciando e afferrando la palla, correndo o calciandola attraverso i pali di meta del campo per un field goal.

Un campo da football americano standard è lungo 120 iarde (circa 110 metri), è di forma rettangolare e può essere ricoperto di erba naturale o sintetica. Il campo di gioco misura un po' più di 50 iarde di larghezza (46 metri circa) per una lunghezza di 100 iarde (91 metri circa), con due end zone di 10 iarde ciascuna (9 metri circa) su entrambi i lati. Queste end zone sono le aree di punteggio in campo: ogni squadra tenta di segnare portando la palla nell'end zone dell'avversario (correndo o lanciandola).

Subito oltre le due end zone si trovano i pali di meta, attraverso i quali ogni squadra può calciare i field goal (ulteriori informazioni sono riportate di seguito). La linea di goal è quella che separa l'end zone dal campo di gioco.

"Quando il pallone da football americano attraversa la linea di goal, con un lancio o di corsa, vengono assegnati sei punti; questa azione è nota come touchdown", spiega Colton Korn, responsabile dei giocatori alla Liberty University, un programma della Division I National Collegiate Athletics Association (NCAA) a Lynchburg, Virginia. Per chi non la conoscesse, la Division I rappresenta il livello massimo degli sport interuniversitari, come definito dalla NCAA stessa.

"Dopo (un touchdown) è possibile calciare ottenendo un punto in più, oppure optare per una conversione a due punti per la quale è necessario segnare nuovamente un touchdown, ma dalla linea delle 3 iarde" aggiunge Korn.

Nota: Nella National Football League le conversioni a due punti vengono prese dalla linea delle 2 iarde, mentre i punti extra vengono calciati dalla linea delle 15 iarde.

Se una squadra non riesce a segnare un touchdown in quattro down (seguiranno maggiori spiegazioni), al quarto down può calciare un field goal attraverso i pali di meta per un valore di tre punti. "Per poter valere dei punti, ogni lancio deve passare attraverso i montanti", spiega Korn.

Un altro modo in cui una squadra può guadagnare punti (mentre è in difesa) è placcando un giocatore della squadra avversaria nella sua end zone. Se il giocatore è in possesso della palla e viene placcato nella propria end zone e quindi si verifica una "safety", la squadra in difesa guadagna due punti.