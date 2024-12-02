Basi del football americano: come si gioca
Sport e attività
In questa guida al football americano per principianti imparerai i fondamentali di questo sport, dai primi down ai punti extra.
Il football americano è uno sport emozionante da guardare e da giocare, ma se non lo si conosce può sembrare piuttosto confusionario. Se desideri comprenderlo meglio, in questo articolo troverai un approfondimento su obiettivi, punteggio, tempi, posizioni e ordine di gioco.
Il punteggio nel football americano
Qual è l'obiettivo di questo sport? Piuttosto banalmente, lo scopo finale è quello di segnare più punti della squadra avversaria. Nel football americano i giocatori ottengono punti facendo passare la palla oltre la linea di meta nell'end zone, lanciando e afferrando la palla, correndo o calciandola attraverso i pali di meta del campo per un field goal.
Un campo da football americano standard è lungo 120 iarde (circa 110 metri), è di forma rettangolare e può essere ricoperto di erba naturale o sintetica. Il campo di gioco misura un po' più di 50 iarde di larghezza (46 metri circa) per una lunghezza di 100 iarde (91 metri circa), con due end zone di 10 iarde ciascuna (9 metri circa) su entrambi i lati. Queste end zone sono le aree di punteggio in campo: ogni squadra tenta di segnare portando la palla nell'end zone dell'avversario (correndo o lanciandola).
Subito oltre le due end zone si trovano i pali di meta, attraverso i quali ogni squadra può calciare i field goal (ulteriori informazioni sono riportate di seguito). La linea di goal è quella che separa l'end zone dal campo di gioco.
"Quando il pallone da football americano attraversa la linea di goal, con un lancio o di corsa, vengono assegnati sei punti; questa azione è nota come touchdown", spiega Colton Korn, responsabile dei giocatori alla Liberty University, un programma della Division I National Collegiate Athletics Association (NCAA) a Lynchburg, Virginia. Per chi non la conoscesse, la Division I rappresenta il livello massimo degli sport interuniversitari, come definito dalla NCAA stessa.
"Dopo (un touchdown) è possibile calciare ottenendo un punto in più, oppure optare per una conversione a due punti per la quale è necessario segnare nuovamente un touchdown, ma dalla linea delle 3 iarde" aggiunge Korn.
Nota: Nella National Football League le conversioni a due punti vengono prese dalla linea delle 2 iarde, mentre i punti extra vengono calciati dalla linea delle 15 iarde.
Se una squadra non riesce a segnare un touchdown in quattro down (seguiranno maggiori spiegazioni), al quarto down può calciare un field goal attraverso i pali di meta per un valore di tre punti. "Per poter valere dei punti, ogni lancio deve passare attraverso i montanti", spiega Korn.
Un altro modo in cui una squadra può guadagnare punti (mentre è in difesa) è placcando un giocatore della squadra avversaria nella sua end zone. Se il giocatore è in possesso della palla e viene placcato nella propria end zone e quindi si verifica una "safety", la squadra in difesa guadagna due punti.
Ordine di gioco
Una partita di football americano parte con il calcio d'inizio, schierando le linee speciali per entrambe le squadre in campo. La squadra che colpisce la palla per prima giocherà in difesa, mentre la squadra ricevente giocherà in attacco. La squadra ricevente prende la palla del calcio d'inizio e cerca di farla avanzare il più possibile sul campo prima di farsi fermare (perché placcata o mandata fuori campo) dalla squadra avversaria. Dopo il calcio d'inizio, entrano in campo le linee difensive e offensive di entrambe le squadre.
Nota: La squadra ricevente può anche ottenere un touchback, che si verifica quando intercetta la palla nella end zone e tocca terra con un ginocchio, o quando la palla viene calciata al di là della end zone. Quando ciò accade, la squadra in attacco inizia automaticamente a correre lungo il campo verso la linea delle 25 iarde.
"La squadra in attacco ha quattro possibilità, note come 'down', per guadagnare 10 iarde", afferma Korn. "Non appena raggiunge le 10 iarde, anche se nel secondo down, riparte nuovamente da zero in modo da avere quattro ulteriori possibilità di guadagnare altre 10 iarde".
All'inizio di ogni partita le squadre si allineano sui lati opposti della linea di scrimmage, cioè la linea immaginaria che separa l'attacco dalla difesa. Il gioco inizia quando il centro esegue lo snap, ovvero passa la palla al quarterback. Il quarterback può quindi passare la palla per una strategia di corsa che gli permetta di guadagnare iarde, oppure lanciarla a un compagno di squadra che poi correrà a sua volta verso la end zone.
L'obiettivo della difesa è di impedire all'attacco di raggiungere le 10 iarde in quattro down placcando chi è in possesso di palla, interrompendo i passaggi oppure intercettandoli. La difesa può anche fare in modo che l'attacco faccia cadere la palla, per poi recuperarla e giocare a sua volta in un ruolo di attacco correndo verso la propria end zone per un cambio del possesso di palla e, se tutto va bene, un touchdown.
"Se la difesa ha successo, e l'attacco non riesce a raggiungere le 10 iarde, l'attacco può lanciare la palla in profondità all'altra squadra al quarto down, oppure decidere di provare a guadagnare la distanza rimanente con una strategia di passaggi o di corsa", spiega Korn. "Tuttavia, se l'attacco tenta di coprire la distanza rimanente al quarto down e non ci riesce, l'altra squadra inizierà dal punto in cui si trova la palla."
Un'altra opzione al quarto down prevede che se l'attacco è abbastanza vicino all'end zone per i tre punti (contro i sei che segnerebbero per un touchdown), può provare a calciare un field goal. Il possesso di palla cambia dopo che la squadra in attacco:
- tenta un field goal
- non riesce a convertire (ossia a guadagnare un primo down o a fare punti) al quarto down
- segna un touchdown (e tenta il punto extra o la conversione a due punti)
Vince la squadra che, allo scadere del tempo, ha totalizzato più punti.
Se alla fine dell'ultimo quarto le due squadre sono in pareggio, in genere si passa ai tempi supplementari. Le regole specifiche dei supplementari variano in base al livello del gioco e alla lega di appartenenza.
Nozioni di base sui tempi di gioco
Le partite di football americano sono suddivise in quattro quarti, ognuno dei quali della durata di 15 minuti. Tuttavia le partite durano in genere circa tre ore per via delle frequenti interruzioni dovute ai timeout, ovvero alle pause tra un quarto e l'altro, per il cambio del possesso di palla e molto altro.
Il cronometro parte dopo lo snap e si ferma al verificarsi di diverse situazioni, tra cui:
- quando viene effettuato un passaggio incompleto
- dopo che sono stati segnati dei punti
- se il giocatore che è in possesso di palla esce dai confini del campo negli ultimi due minuti del primo tempo o cinque minuti del secondo tempo
- timeout (nota: ogni squadra ha diritto a tre timeout per tempo)
- penalità
- infortuni
Giocatori
Ogni squadra di football americano ha una linea difensiva e una linea offensiva; ogni giocatore tende ad appartenere rigorosamente a una delle due. Esiste anche una linea speciale, che scende in campo per i cambi di possesso di palla. All'interno delle linee speciali, ci sono squadre di kickoff e di kickoff di ritorno, squadre di punt e di punt di ritorno, nonché un'unità field goal. Ogni linea è composta da 11 giocatori, quindi sono presenti in campo 11 giocatori per squadra alla volta.
(Articolo correlato: Una guida per principianti ai ruoli del football americano)
Posizioni di attacco
I giocatori in attacco devono segnare punti guadagnando iarde con corse, lanci, prese e passaggi. Inoltre, hanno il compito di placcare i giocatori della squadra avversaria in modo che il quarterback possa fare la sua parte.
- Linea offensiva: comprende l'attacco sinistro, la guardia sinistra, il centro, la guardia destra e l'attacco destro. I giocatori sulla linea offensiva partono sempre dalla linea di scrimmage all'inizio di ogni azione. Quindi "oltrepassano in blocco" la difesa in modo che il quarterback abbia il tempo di lanciare la palla, oppure "corrono in blocco" in modo che il running back o il fullback possa correre con la palla per coprire la distanza. Il centro passa la palla al quarterback per iniziare un'azione.
- Quarterback: questo giocatore, detto anche "QB", gestisce l'attacco. All'inizio di ogni azione, il centro esegue lo snap, ovvero passa la palla al quarterback, che tenta di passarla, consegnarla o correre per coprire la maggiore distanza possibile in campo.
- Running back: questo giocatore prende la palla dal quarterback per coprire la distanza, ma può anche intervenire con azioni di presa e placcaggio.
- Fullback: il fullback è il blocker principale. Questo giocatore può correre e placcare al posto del quarterback e del running back, in modo che questi giocatori possano eseguire le proprie azioni senza essere placcati.
- Wide receiver: questi giocatori sono noti per la loro capacità nel ricevere i passaggi. Occasionalmente, possono anche prendere i passaggi consegnati e placcare altri giocatori. Inoltre tendono a essere tra più veloci in campo nella corsa.
- Tight end: è un ruolo intermedio tra un ricevitore e un uomo della linea d'attacco. Questo giocatore blocca il quarterback e il running back, e può anche ricevere i passaggi.
Posizioni di difesa
L'obiettivo principale di chi gioca in difesa è quello di impedire agli attaccanti della squadra avversaria di segnare o di coprire 10 iarde in quattro down. Il ruolo della difesa consiste quindi nell'affrontare chi ha il possesso di palla, placcando i giocatori, intercettando i passaggi e facendo cadere la palla agli avversari. Anche se non è il loro ruolo principale, questi giocatori sono anche in grado di segnare touchdown se fanno un'intercettazione oppure di recuperare una palla che è sfuggita.
- Linea difensiva: schierata sulla linea di scrimmage opposta alla linea offensiva dell'altra squadra, la linea difensiva è composta da tre o quattro giocatori, tra cui due defensive end e uno o due defensive tackler. La linea difensiva è la prima linea di difesa contro l'attacco dell'altra squadra; la sua priorità assoluta è quella di placcare i giocatori offensivi e impedire loro di guadagnare terreno.
- Linebacker: in campo sono sempre presenti tre o quattro linebacker, compresi quelli esterni, interni e intermedi. Questi giocatori coprono running back, tight end e wide receiver; fermano i passaggi dell'attacco e placcano chi è in possesso di palla.
- Cornerback: in campo sono presenti da due a quattro di questi giocatori. In genere, sono i più veloci della difesa e tendono a coprire i wide receiver. Inoltre puntano a interrompere e intercettare i passaggi degli avversari, nonché a placcare i giocatori che li ricevono.
- Safety: esistono due posizioni in campo, strong safety e free safety. Sono l'ultima linea di difesa, giocano a fondocampo ma svolgono anche un ruolo di supporto. Intervengono sui passaggi profondi e placcano gli avversari in possesso di palla.
Squadre speciali
Questi giocatori eseguono calci d'inizio, punt e field goal.
- Kicker: è il giocatore che tira il calcio d'inizio e i field goal.
- Punter: sono responsabili del punting, ossia di calciare la palla verso il fondocampo avversario per poter recuperare, se chi è in attacco non riesce a convertire un primo down.
- Kick returner: questa persona riceve il pallone subito dopo il calcio d'inizio e cerca di correre verso il fondocampo per coprire la maggiore distanza possibile.
- Punt returner: simile al kick returner, questo giocatore riceve il pallone dal punter e cerca di correre verso il fondocampo per coprire la maggiore distanza possibile.
- Long snapper: questo giocatore "lancia" il pallone (a una distanza maggiore rispetto a uno snap del centro in un'azione normale) per il kicker o il punter.
Testo di Amy Schlinger