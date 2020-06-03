Bavetta con patate arrosto
Alimentazione
Ultimo aggiornamento: [data]
Di Nike Training
Un pieno di gusto, pronto da servire in 40 minuti. 4 porzioni.
Questa non è la solita ricetta di carne con verdura. Prova questa ricetta super gustosa per ravvivare il menu della cena.
L'elevato contenuto proteico giustifica un po' di impegno nella preparazione. Senza glutine, latticini e frutta a guscio.
Ingredienti
2 libbre di patate piccole
10,6 once di pomodori ciliegini
1 cucchiaio di olio d'oliva
1 limone
1 spicchio d'aglio
1 tazza di prezzemolo tritato
2 cucchiai di olio d'oliva
2 tazze di rucola
21 once di bavetta
Ingredienti
998 g di patate piccole
300 g di pomodori ciliegini
15 ml di olio d'oliva
1 limone
1 spicchio d'aglio
25 g di prezzemolo tritato
30 ml di olio d'oliva
150 g di rucola
600 g di bavetta
Preparazione
- Preriscaldare il forno a 400ºF. Lavare e asciugare patate e pomodori su un foglio di carta da forno, spruzzare con l'olio d'oliva e aggiungere sale e pepe. Arrostire per 20-30 minuti.
- Sbucciare e tritare l'aglio, quindi unirlo a prezzemolo, scorza e succo di limone, olio d'oliva e sale e utilizzare questa miscela per insaporire la rucola.
- Cuocere la bavetta a fuoco alto in una padella per alcuni minuti su ciascun lato. Aggiungere sale e pepe a piacere. Lasciar riposare per 10 minuti, quindi tagliarla a fette sottili. Impiattare la bavetta, aggiungere patate e pomodori su un letto di rucola e infine servire. Delizioso!
Preparazione
- Preriscaldare il forno a 204,4ºC. Lavare e asciugare patate e pomodori su un foglio di carta da forno, spruzzare con l'olio d'oliva e aggiungere sale e pepe. Arrostire per 20-30 minuti.
- Sbucciare e tritare l'aglio, quindi unirlo a prezzemolo, scorza e succo di limone, olio d'oliva e sale e utilizzare questa miscela per insaporire la rucola.
- Cuocere la bavetta a fuoco alto in una padella per alcuni minuti su ciascun lato. Aggiungere sale e pepe a piacere. Lasciar riposare per 10 minuti, quindi tagliarla a fette sottili. Impiattare la bavetta, aggiungere patate e pomodori su un letto di rucola e infine servire. Delizioso!
Informazioni nutrizionali per porzione
Calorie 653
Carboidrati 59 g
Proteine 50 g
Grassi 24 g