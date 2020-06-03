Bavetta con patate arrosto

Alimentazione
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Di Nike Training

Bavetta con patate arrosto

Un pieno di gusto, pronto da servire in 40 minuti. 4 porzioni.

Questa non è la solita ricetta di carne con verdura. Prova questa ricetta super gustosa per ravvivare il menu della cena.

L'elevato contenuto proteico giustifica un po' di impegno nella preparazione. Senza glutine, latticini e frutta a guscio.

Ingredienti

2 libbre di patate piccole
10,6 once di pomodori ciliegini
1 cucchiaio di olio d'oliva
1 limone
1 spicchio d'aglio
1 tazza di prezzemolo tritato
2 cucchiai di olio d'oliva
2 tazze di rucola
21 once di bavetta

Ingredienti

998 g di patate piccole
300 g di pomodori ciliegini
15 ml di olio d'oliva
1 limone
1 spicchio d'aglio
25 g di prezzemolo tritato
30 ml di olio d'oliva
150 g di rucola
600 g di bavetta

Preparazione

  1. Preriscaldare il forno a 400ºF. Lavare e asciugare patate e pomodori su un foglio di carta da forno, spruzzare con l'olio d'oliva e aggiungere sale e pepe. Arrostire per 20-30 minuti.
  2. Sbucciare e tritare l'aglio, quindi unirlo a prezzemolo, scorza e succo di limone, olio d'oliva e sale e utilizzare questa miscela per insaporire la rucola.
  3. Cuocere la bavetta a fuoco alto in una padella per alcuni minuti su ciascun lato. Aggiungere sale e pepe a piacere. Lasciar riposare per 10 minuti, quindi tagliarla a fette sottili. Impiattare la bavetta, aggiungere patate e pomodori su un letto di rucola e infine servire. Delizioso!

Preparazione

  1. Preriscaldare il forno a 204,4ºC. Lavare e asciugare patate e pomodori su un foglio di carta da forno, spruzzare con l'olio d'oliva e aggiungere sale e pepe. Arrostire per 20-30 minuti.
  2. Sbucciare e tritare l'aglio, quindi unirlo a prezzemolo, scorza e succo di limone, olio d'oliva e sale e utilizzare questa miscela per insaporire la rucola.
  3. Cuocere la bavetta a fuoco alto in una padella per alcuni minuti su ciascun lato. Aggiungere sale e pepe a piacere. Lasciar riposare per 10 minuti, quindi tagliarla a fette sottili. Impiattare la bavetta, aggiungere patate e pomodori su un letto di rucola e infine servire. Delizioso!

Informazioni nutrizionali per porzione

Calorie 653
Carboidrati 59 g
Proteine 50 g
Grassi 24 g

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Data di pubblicazione originale: 3 giugno 2020

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