Andare in bicicletta ha un effetto positivo sulle ginocchia?  

Meglio usare la cyclette o andare in bici all'aperto per il dolore al ginocchio?

Se pratichi il ciclismo da poco tempo e vuoi vedere come se la caveranno le tue ginocchia durante l'allenamento, una cyclette potrebbe essere l'opzione più sicura. Il vantaggio più grande? "Eviti di dover attraversare terreni potenzialmente rocciosi o strade con dossi", spiega Fata-Chan, aggiungendo che il ciclismo indoor ti permette di sottoporre il corpo a una quantità prevedibile di sollecitazioni. All'aperto, le superfici e le condizioni atmosferiche cambiano di continuo.



"Un altro vantaggio del ciclismo indoor su cyclette è che hai il controllo completo sulla durata e sull'intensità dell'allenamento", osserva Hinson. Su una cyclette puoi regolare abbastanza facilmente la resistenza e il tipo di allenamento da affrontare. Se hai bisogno di fermarti prima del previsto a causa di un dolore o di un limite di tempo, non rischierai di restare a chilometri di distanza da casa.



Detto questo, non c'è motivo per cui tu non possa praticare il ciclismo all'aperto: potrebbe solo servire un po' di pianificazione in più. "La cyclette non potrà mai sostituire il ciclismo all'aperto come esperienza", afferma Hinson. Se possiedi una bicicletta correttamente regolata per la tua altezza e sottoposta di recente a manutenzione, "un percorso ben pianificato da percorrere in bicicletta può offrirti un'esperienza sicura e piacevole anche se hai dolori al ginocchio".