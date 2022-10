Bra By Adwoa: lettera dell'editor

Ti svelo un segreto.

Dormo male. Malissimo. Naturalmente, il fatto che vada a dormire sempre molto tardi non aiuta, ma ogni volta che provo ad andare a letto presto, mi giro e mi rigiro e la mia mente vaga per ore. Ho provato di tutto: mascherine per dormire (fastidiose), meditazione (impossibile mantenere la concentrazione così a lungo), contare le pecore (inutile).

L'unica cosa che mi aiuta ad addormentarmi è stancare il mio corpo con un buon allenamento. In passato ho praticato Muay Thai e ho fatto boxe in seguito alla mia disintossicazione: era la soluzione perfetta per me. Adoro il pilates e ho anche iniziato a correre durante la pandemia. È l'unica cosa che funziona davvero.

Ho sempre potuto contare sullo sport per rilassarmi, sia fisicamente che mentalmente. Se non mi alleno, perdo il mio equilibrio interiore. Alzarmi e muovere il corpo mi aiuta a migliorare una brutta giornata. Mi permette di entrare in sintonia con il mio corpo e di concentrarmi (o almeno di farlo su qualcosa che non sia lo schermo del telefono): è un vero momento solo per me. La meditazione non è mai stata il mio forte, ma focalizzare l'attenzione sulla postura mi permette di ritrovare l'equilibrio e lasciare in secondo piano tutto il resto.

Scrivo questo per spiegare perché sono onorata di essere la guest editor di questo takeover di Bra By. Per ogni allenamento, ogni ballo in salotto, ogni corsa durante la pandemia o incontro sul ring, mi sono sempre affidata al comfort e al sostegno di un buon bra. Sono davvero pignola sul tipo di modello, ma fondamentalmente ricerco semplicità e comodità: un look più sobrio mi fa sempre sentire sexy e cool, anche mentre sudo in palestra. Adoro le forme classiche degli anni Novanta, quindi c'è un tocco nostalgico anche nelle mie scelte in fatto di bra.

Lavorare per Bra By, mi ha dato la possibilità di rivalutare il mio rapporto con i bra, analizzando il loro ruolo nel mio rapporto più in generale con lo sport e la salute mentale. Lo sport mi aiuta a distendermi, rilassarmi, concentrarmi, sfogarmi, elaborare i sentimenti e fare progressi in altri ambiti della mia vita. Spero che chiunque stia leggendo abbia la possibilità di scoprire questa sensazione di libertà e di farlo contando su un sostegno ideale e un look sexy. Dopo due anni estenuanti, ce lo meritiamo!

Mi sono divertita a realizzare questo numero, spero sarà lo stesso per chi legge.

Con affetto,

Adwoa