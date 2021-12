Adattare l'allenamento al ciclo: sì o no?

Secondo quanto spiegato da Georgie Bruinvels, PhD e ricercatrice presso Orreco, azienda di bioanalisi, l'estrogeno e il progesterone sono i due ormoni "tipici" delle donne. Il primo è responsabile per lo sviluppo riproduttivo, mentre il secondo prepara l'utero per una possibile gravidanza. Le regolari fluttuazioni dei livelli di questi ormoni possono influenzare ciò che provi e il modo in cui ti muovi e pensi, non solo durante le mestruazioni ma anche per il resto del ciclo. È il motivo per cui un giorno ti senti piena di energia e quello dopo non riesci a scollarti dal divano e piangi alle storie dei cagnolini salvati dalla strada.



Queste variazioni influenzano anche il modo il cui il corpo si adatta all'esercizio fisico. E questo è un bene, perché significa che puoi programmare in anticipo il tipo di allenamento da affrontare per raggiungere i risultati desiderati. Stacy Sims, PhD, esperta di fisiologia delle atlete e autrice di Roar, una guida fisiologica su allenamento e alimentazione rivolta alle donne in attività, afferma: "Adattarsi al ciclo significa regolare l'allenamento e l'alimentazione in base ai livelli ormonali per ottenere il massimo da un punto di vista fisico, mentale ed emotivo". La ricerca sulle correlazioni tra ciclo e allenamento è in continua evoluzione, ma ciò non significa che non puoi trarre beneficio dal mettere in pratica qualcuno dei nostri consigli.



Nel caso in cui non assumessi contraccettivi ormonali, che modificano le naturali fluttuazioni degli ormoni, questa mappa mestruale creata da Sims ti aiuta a orientarti nelle diverse fasi del ciclo. Ricorda, però, che ogni corpo è diverso e che potresti non raggiungere i risultati sperati. In ogni caso, provare una nuova routine potrebbe portare un cambiamento positivo nella tua vita e aiutarti a farti capire cosa ti fa stare bene.