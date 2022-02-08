Adattare l'allenamento al ciclo: sì o no?

La settimana che precede le mestruazioni successive è solitamente la più odiata dalle donne. A causa degli alti livelli ormonali, è assolutamente normale provare ansia, irritabilità e insoddisfazione generale, spiega Sims. Potresti anche sentirti completamente spossata, fisicamente e mentalmente, o accusare infiammazioni e gonfiore, tipici della sindrome premestruale. Inoltre, di solito gli alti livelli di progesterone comportano l'attivazione della risposta allo stress che, a sua volta, causa un aumento della frequenza cardiaca a riposo e della temperatura corporea. Sims incoraggia: "Continua a fare attività fisica, poiché potrebbe aiutarti a sentirti generalmente meglio". Per raggiungere il giusto equilibrio:

Limita l'intensità.

Se non te la senti di seguire la tua solita routine di allenamento (e lo capiamo), non farlo. Diminuisci i pesi, abbassa il numero di ripetizioni, allunga il riposo e, in generale, rallenta il ritmo, afferma Sims. Oppure svolgi delle attività a bassa intensità che aiutino il corpo a recuperare, come lo yoga e il pilates. Nota: come fa notare l'esperta di fisiologia femminile, queste attività che mettono in collegamento mente e corpo spesso incoraggiano a concentrarsi sul controllo della respirazione, che può aiutare a regolare la frequenza cardiaca, e a focalizzarsi sul momento presente, che può contribuire a combattere l'ansia. Coccolati.

Questa settimana, devi prenderti cura di te. Prenditi del tempo per un massaggio, per un bel bagno rilassante o qualsiasi altra cosa che ti metta a tuo agio. Sims consiglia di passare del tempo con gli amici e le persone care (va bene anche una telefonata), per contribuire ad aumentare i livelli di serotonina, l'ormone del benessere. Riposarti in questi giorni ti consente di ricaricare le batterie, sia a livello fisico che mentale, in vista delle prime fasi del periodo successivo (mestruazioni e giorni a seguire), in cui i livelli di energia cominciano a rialzarsi permettendoti di dare nuovamente il massimo. Un cerchio perfetto.

Adattare l'allenamento al ciclo ti offre l'opportunità di provare tante cose diverse ogni mese. Pian piano imparerai a riconoscere i tuoi pattern ormonali ma, se i risultati non arrivano e questa cosa ti stressa, magari questo tipo di sperimentazione non fa per te. Dovresti allenarti per sentirti bene e sentirti bene perché ti alleni. È un ciclo.