Regali per la festa del papà

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Nike Club Shorts Alumni in French Terry - Uomo
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Scarpa – Bambino/a
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Jordan Sport Crossover Pantaloni in fleece Dri-FIT – Uomo
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Jordan Jumpman T-shirt a manica corta - Uomo
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Jordan Sport Crossover Felpa pullover con cappuccio Dri-FIT – Uomo
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Jordan Sport Shorts Diamond in tessuto Dri-FIT – Uomo
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Jordan Brooklyn Fleece Shorts – Uomo
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Nike Dri-FIT T-shirt da training – Uomo
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Nike Intensity Cintura da training - Uomo
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Nike Form Shorts versatili Dri-FIT non foderati 18 cm – Uomo
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Jordan Flight Fleece Shorts Diamond – Uomo
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Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Guanto da golf – Uomo (Mano sinistra/Regular fit)
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NikeCourt Multiplier Cushioned Calze da tennis di media lunghezza (2 paia)
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Nike Pro Shorts lunghi da fitness Dri-FIT – Uomo
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Nike Icon Air Force 1 Portacarte
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Nike Everyday Lightweight Calze da training alla caviglia (3 paia)
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Nike Elemental Premium Borsa a tracolla (4 l)
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Nike Vapor Elite
Nike Vapor Elite Guanti da fitness – Uomo
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Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Scarpa – Uomo
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Idee regalo per la festa del papà: stile e performance

Trova il dono perfetto nella selezione Nike di regali per la festa del papà. Dall'atleta professionista al semplice appassionato di sport, abbiamo tutto quello che serve per renderlo felice. Non rinuncia mai al suo allenamento in palestra? Esplora la gamma di maglie e canotte in tessuti traspiranti che allontanano il sudore. Non possono mancare le giacche, ideali per stare al caldo fuori casa, così come borsoni e zaini per tenere al sicuro l'attrezzatura e gli oggetti personali durante gli spostamenti. Per aiutarlo a rilassarsi alla fine di ogni workout, punta su capi dalla vestibilità ampia, come shorts e pantaloni jogger.


La nostra collezione di idee regalo per la festa del papà include design grintosi, per chi non vuole passare inosservato, oppure più minimalisti. Scegli una comoda felpa con cappuccio, così potrà vestirsi a strati durante le giornate più fredde. Il nostro abbigliamento ad alte prestazioni coniuga praticità e street style, per sentirsi al massimo in ogni momento, dalla corsa più impegnativa ai momenti di relax del weekend.


Regali per il papà all'insegna dell'innovazione


Rendi più bella la sua giornata speciale con la nostra selezione di idee regalo per il papà, che comprende sneakers, abbigliamento sportivo e accessori. Scopri tutti i materiali all'avanguardia e i fit comodi, pensati per permettergli di concentrarsi solo sullo sport, senza alcuna distrazione. Sei alla ricerca di un'idea regalo per papà che sia più rispettosa del pianeta e della tua coscienza? Cerca gli articoli contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili, che identifica i capi innovativi realizzati con materiali riciclati.


Qualunque sia la sua passione sportiva, nella selezione Nike di regali da fare al papà puoi trovare capi e accessori disegnati per assicurare un comfort prolungato. Non riesci a decidere? Allora vai sul sicuro con una gift card Nike, così potrà scegliere quello che più gli piace.