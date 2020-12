Nike ACG: fuga verso nord

[Senza titolo]

di Rashaan Jiles

Sono sempre stato un tipo di città,

preferivo stare seduto sul pavimento

del nostro appartamento troppo piccolo,

sono sempre stato educato

ed evitavo le discussioni.

Ho fatto così poche escursioni a contatto con la natura

che la mia scarsa familiarità mi ha purtroppo fatto allontanare

del tutto da Madre Natura stessa.

Ma non sono io stesso Natura?

Come si può dire che questo non è il mio nome?

E se fosse anche il tuo?

Quando veniamo nutriti, sbocciamo.

Il colore prende vita sulla nostra pelle come se fossimo nati qui,

e non in un ospedale, abbastanza fortunati da venir fuori

dal grembo materno,

qui su un sentiero, sia esso ben delineato o meno,

con lo sguardo rivolto ai ritmi e ai sogni a cui abbiamo ancora diritto,

e che sono stati sottratti a noi, alle nostre madri, alle loro madri e così via.

Sono venuto per quello che mi spetta,

con umiltà.

Consapevole del fatto che, anche se il mio nome è Natura,

non ho mai camminato su questa terra prima d'ora.

E spero che questa terra sia paziente con me.

Paziente mentre cerco di superare le mie paure.

Paziente mentre ci conosciamo.

Paziente con animo curioso.

Eccomi qui, pronto a respirare come mai prima d'ora

con quelli che mi sembrano essere nuovi polmoni.