Cosa indossare per il trekking in ogni stagione (e condizione)

Cosa indossare per le escursioni in ogni stagione (e condizione)
Consigli di stile
La tua guida per affrontare i sentieri con stile.
A prescindere dalla stagione, l'escursionismo è uno sport praticato tutto l'anno e amato da molte persone.
E non tutti i sentieri prevedono ripide salite, stretti tornanti e terreni rocciosi. Gli escursionisti di qualunque tipo, appassionati di trekking con molta esperienza, amanti dei percorsi tortuosi ma non troppo impegnativi o persone che preferiscono variare, seguendo un giorno i sentieri battuti per cimentarsi l'indomani in un tratto impegnativo, hanno tutti la stessa esigenza: un outfit da escursionismo di qualità.
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Quando pensi a cosa indossare per un'escursione, si tratta sempre di capi ad alte prestazioni che offrono traspirabilità, comfort e protezione dagli agenti atmosferici. Tuttavia, pensare anche un po' all'estetica non guasta. Dopo tutto, indossare capi da escursionismo non significa rinunciare allo stile, come insegna il gorpcore.
Come scegliere tessuti appropriati per gli outfit da escursionismo
Un buon outfit da escursionismo si distingue da altri look sportivi del tuo repertorio per alcuni aspetti chiave, a partire dai materiali.
I tessuti termoregolanti (dalla lana alle fibre sintetiche come il poliestere riciclato) sono indispensabili. Allontanano il sudore dalla pelle per mantenere costante la temperatura corporea, come accade con i capi in Nike Dri-FIT che disperdono l'umidità favorendone una rapida evaporazione.
Devi anche prendere in considerazione il meteo e vestirti di conseguenza. Prima di tutto proteggiti dal sole indossando colori più scuri o tessuti con fattore di protezione dai raggi ultravioletti. Se dovesse piovere o nevicare, i capi outerwear idrorepellenti ti proteggono dall'umidità. In caso di basse temperature, sono consigliati anche i tessuti isolanti che mantengono calore e comfort. La collezione Nike ACG, in particolare, può aiutarti a realizzare il tuo desiderio di esplorare proteggendoti dagli agenti atmosferici in tutta comodità.
Come scegliere gli outfit da escursionismo
Nella scelta di silhouette e vestibilità è essenziale tener conto della libertà di movimento. È preferibile indossare capi dal fit ampio in tessuti elasticizzati a quattro vie che seguono i tuoi movimenti mentre cerchi di superare eventuali ostacoli naturali. A questo proposito, poiché cose che si impigliano e strappi sono inevitabili, la resistenza dei tessuti è un'altra caratteristica fondamentale da considerare. Rami degli alberi, sterpaglie e molto altro possono mettere a dura prova i materiali delicati, quindi scegli capi di abbigliamento robusti in grado di resistere all'usura.
Esiste anche un metodo per creare un outfit da escursionismo funzionale ma anche stiloso. Pensa alla silhouette e alle proporzioni: una maglia un po' più aderente si abbina bene a shorts o pantaloni da trekking ampi, ma puoi fare anche il contrario. Con un paio di leggings da trekking e una t-shirt più ampia, una felpa in fleece dal taglio squadrato o una felpa oversize puoi ottenere ugualmente un look ben bilanciato. Poiché vestirsi a strati è essenziale, pensa a come passare facilmente dagli strati esterni a quelli intermedi (e viceversa) durante un'escursione.
Se preferisci evitare le tonalità più grintose nell'abbigliamento, tieni presente che scarpe, calze, cappelli, occhiali da sole e zaini offrono un ottimo modo per sfoggiarle. Consiglio: i colori neutri sono quasi sempre più versatili delle tonalità vivaci del rosso, del giallo e del verde lime. Se invece ti piace farti notare, punta sui blocchi di colore o su un effetto monocromatico dinamico.
Ora che sai come affrontare con stile le escursioni nella natura, continua a leggere per dare uno sguardo a cinque proposte di outfit da escursionismo per stagioni e condizioni diverse. Scoprirai anche le ultime novità per la scelta di scarpe e accessori. Buona esplorazione!
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Outfit Nike da escursionismo per ogni stagione
1.Outfit da escursionismo per l'estate
Un perfetto outfit estivo da escursionismo offre freschezza e protezione. Inizia con una maglia traspirante: le opzioni Nike Dri-FIT sono in un tessuto morbidissimo realizzato con fibre di poliestere riciclato, anch'esse traspiranti. Poi aggiungi pantaloni che lasciano circolare l'aria, come un paio di shorts in nylon idrorepellente.
Per mantenere il look allegro e divertente, scegli una palette vivace e adatta alla stagione anche per gli accessori, come le sneakers da trail e gli occhiali da sole. Una sorprendente combinazione di colori vivaci è un'ottima scelta.
2.Outfit da escursionismo per l'autunno
Scegli le tonalità dell'autunno e capi confortevoli per ammirare la caduta delle foglie durante un'escursione in questa stagione. Un capo base a manica lunga è un punto di partenza versatile e, anche in questo caso, è consigliabile scegliere un tessuto traspirante che aiuti a regolare la temperatura corporea. I leggings sostenitivi dotati di tasche sono pantaloni funzionali, perfetti per riporre piccoli snack, il cellulare e altra crema solare (essenziale tutto l'anno).
Quindi, aggiungi una felpa con cappuccio pensata per il movimento. Scegline una che utilizza la tecnologia Nike Therma-FIT, che regola più facilmente la temperatura corporea, in modo da restare al caldo anche con temperature più basse, dall'inizio del sentiero al punto più alto. Completa il look con sneakers in GORE-TEX che offrono grip e abbracciano le caviglie, offrendo ulteriore protezione e calore.
3.Outfit da escursionismo per la primavera
Benché la primavera sia la stagione luminosa in cui sbocciano i fiori, sui sentieri il freddo può farsi sentire e questo rende i capi di peso medio una scelta ottimale. Anche se è indifferente scegliere una maglia a manica corta o lunga come capo base, aggiungere uno strato intermedio più caldo fa una grande differenza. Il fleece Nike Polartec è solo un'opzione di tessuto a cui dare priorità nel tuo repertorio da escursionismo. Ad asciugatura rapida e ultratraspirante, questo fleece offre comfort con qualsiasi condizione meteo, dalle raffiche di vento alle basse temperature mattutine.
Per la parte inferiore del corpo, dei pantaloni traspiranti, ampi ma sartoriali, consentono libertà di movimento senza essere troppo larghi, per non dire che offrono un look decisamente elegante. Scarpe da trail e calze colorate sono un divertente tocco finale per unire in modo impeccabile varie combinazioni di colori.
4.Outfit da escursionismo per l'inverno
Le temperature rigide non devono impedirti di fare escursioni. Per non darla vinta all'aria pungente, scegli capi isolanti adatti alle basse temperature, come i pantaloni in tessuto Nike ACG Polartec, un'opzione all'insegna della sostenibilità che utilizza fibre di poliestere riciclato al 100%.
Uno strato caldo, packable, leggero e impermeabile indossato sopra una maglia traspirante a manica lunga sarà senz'altro confortevole. Scegli un modello con zip anteriore a tutta lunghezza per lasciare circolare più aria quando inizi a riscaldarti lungo il sentiero. Un berretto contribuirà a trattenere il calore, proteggendoti anche le orecchie.
5.Outfit da escursionismo per bambini
Per i più piccoli scegli un outfit a strati che offre colore, protezione adeguata e un tocco di stile. Inizia con una maglia traspirante a manica lunga e, quando fa più freddo, aggiungi un capo resistente all'acqua: i modelli con isolamento PrimaLoft contribuiranno a tenere i bambini al caldo.
I pantaloni ampi e confortevoli con tasche sono divertenti e funzionali (i piccoli possono riporvi i tesori scoperti lungo il percorso). Naturalmente, nessun look è completo senza gli scarponcini da trekking. Le suole resistenti con grip, gli strati esterni in gomma, l'imbottitura intorno alle caviglie e le suole interne in morbida schiuma aiutano a mantenere i piedini comodi e pronti ad affrontare i sentieri.
6.Scarpe e accessori da prendere in considerazione
Le migliori scarpe da trekking condividono alcune caratteristiche delle tue sneakers sportive preferite, come la calzata che offre supporto e le confortevoli suole interne in schiuma. Altre specifiche da trail includono il sostegno elevato alle caviglie, il battistrada con grip ad alta aderenza e il tessuto GORE-TEX per mantenere i piedi asciutti anche in condizioni di maltempo. Sono disponibili anche design specifici per l'acqua, dai sandali alle scarpe slip-on, che permettono di attraversare ruscelli poco profondi in modo più facile e confortevole.
Altri articoli e accessori, come le calze, i cappelli e gli zaini da trail, contribuiscono alla riuscita di un'escursione. Come per l'abbigliamento da escursionismo, le versioni leggere, resistenti, traspiranti e impermeabili di questi articoli sono l'ideale: l'importante è sempre ottenere una protezione ottimale con il minimo peso.
Cosa non indossare per le escursioni
Evita capi di abbigliamento troppo aderenti che limitano il movimento. Tuttavia, anche i capi eccessivamente ampi sono da evitare, se non vuoi rischiare che restino impigliati o ti facciano inciampare quando sei in mezzo alla natura. Vorrai anche proteggerti dal sole e da condizioni meteo avverse, quindi evita silhouette che lasciano eccessivamente scoperta la pelle; se lo fai, porta qualcosa per coprirti.
Non sono ideali neanche i tessuti sottili e il cotone. I primi si usurano facilmente, mentre il secondo assorbe il sudore incidendo in modo negativo sulla regolazione della temperatura corporea.
Testo di Laura Lajiness Kaupke