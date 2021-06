A contatto con la natura: impariamo ad amare la natura che ci circorda

"Siamo noi a causare la maggior parte di questi problemi ambientali", afferma Marcus, che ritiene che il cambiamento possa avvenire educando le persone sull'ambiente che le circonda. "L'istruzione è ciò che apre la mente della gente. Hai tutta questa bellezza, queste meraviglie intorno, ma non lo sai".



Le lezioni che Marcus insegna agli altri sono quelle che ha imparato lui stesso da piccolo, quando vivere in un appartamento con i fratelli e la madre single spesso significava che lo spazio era limitato. "Stare all'aperto era un'occasione per scappare ed esplorare" ricorda Marcus. "Passavo letteralmente ogni ora disponibile all'aria aperta nel mio quartiere. Ero il tipo di bambino che rimaneva fuori finché non sentiva la mamma urlare che era ora di tornare a casa a mangiare".



Sua madre incoraggiava il suo amore per la natura, portando Marcus e i suoi fratelli in campeggio ogni estate in un parco statale nelle vicinanze. "Qualsiasi parco statale è ancora il mio posto preferito al mondo", afferma. In uno di questi viaggi d'infanzia, ha partecipato a un tour naturalistico che lo ha portato a intraprendere un percorso di studi e una carriera nel settore delle scienze biologiche. "È stata la prima volta in cui qualcuno mi portava fuori dal sentiero in mezzo al bosco" dice. "[La guida] mi ha lasciato a bocca aperta perché era in grado di dare un nome e una storia a tutte le piante e agli animali che mi circondavano".